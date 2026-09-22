柬埔寨太子集團2萬人詐騙園區曝光　牆上寫「業績是尊嚴」｜有片

9月21日，柬埔寨政府罕有地容許來自近40間國內外媒體約78名記者進入位於波羅勉省（Prey Veng）的「8號園區」（No. 8 Park）進行報道。該園區據報是屬於太子集團的一個大型詐騙基地，是一個可容納約2萬人「城中城」（city within a city）。據柬埔寨媒體拍下的照片可見，辦公室內掛有用中文寫的口號：「業績就是尊嚴」；「請不要假裝很努力，因為結果不會陪你演戲。」



柬埔寨媒體就「8號園區」的報道：

從路透社的航拍照片可見，該園區的形狀像大型住宅區或封閉式商業城，高樓林立，有辦公大樓、宿舍、餐廳、超市、夜總會和網絡設施一應俱全，中心是一個人工湖。媒體將其描述為一座能自給自足的「城中城」。

該場所也被稱為「蒙切商業城」或「傳奇公園」，位於磅同縣，靠近8號國道，佔地約120公頃。該項目於2023年動工建設，部分區域在完工前就已投入使用。

記者進入屋內後發現，有些房間被布置得如同外國執法部門的辦公室，其中一間掛上「新加坡警察部隊商業事務部」（Singapore Police Force Commercial Affairs Department）的門牌。

無人機拍下的「8號園區」：

詐騙份子據報會利用這些房間，在視像通話中冒充警察和金融犯罪調查人員。另一間房間裡還貼有一句中文標語：「請不要假裝很努力，因為結果不會陪你演戲。」；以及「業績就是尊嚴，拿業績證明你存在的價值」。

園區設有眾多出入口，滿布閉路電視監視器。分析指，嚴密的監控既可以阻止外人進入，也可以監視被賣到那裏的勞工。

據柬埔寨媒體報道，園區由柬埔寨公司Legend Innovation營運，與太子集團存有關聯。

英國政府今年3月對該公司，及其董事Eang Soklim進行制裁，稱「8號園區」是柬埔寨最大的詐騙窩點，可容納多達2萬名被迫從事電訊詐騙的勞工。

區塊鏈分析公司Elliptic2月表示，Legend Innovation透過公司電話號碼和商業紀錄與受制裁的太子集團存有關聯。該公司還發現，匯旺集團（Huione）的支付和物流業務在該園區內營運，僅1月份就有10間商戶的加密貨幣地址收到約39.3萬美元的泰達幣。

這場開放給媒體的採訪是在周三和周四，於金邊舉行的國際反詐騙會議之前安排的，來自20多個國家和三個主要國際組織的代表將出席會議。

柬埔寨政府表示，自2025年7月以來，已調查830多個涉嫌詐騙的網站，突襲搜查663個網站，並搗破86個大型犯罪窩點，遣返2萬多名外國疑犯。

然而，專家指，部份犯罪團體已將活動範圍縮小，並散落在旅館、民居和咖啡館等場所。真正的考驗在於能否徹底剷除幕後主腦和金融犯罪網絡。

中國財新網引述消息人士報道，涉電信詐騙的太子集團創辦人兼董事長陳志，在被押解回國半年後，已於7月6日被批准逮捕。