日媒：太子集團二號人物胡小偉引渡至美國　已離開日本

跨國犯罪組織太子集團的華人高層胡小偉（又名胡石）在日本被捕後，據日媒7月31日引述消息人士報道，他已被引渡至美國。



胡石為胡小偉的化名之一，《朝日新聞》引述消息人士指，他已於29日離開日本，移送美國。

日媒TBS之後也報道胡小偉引渡至美國的消息，並指根據消息人士稱，美國聯邦調查局（FBI）曾透過東京警視廳接觸胡小偉。

「有組織犯罪和貪腐報道項目」（OCCRP）發布胡小偉（HU Xiaowei）的舊照。（OCCRP）

44歲的胡小偉6月於大阪因涉嫌提交虛假住址騙取居留權而被捕，據日媒指，他持有日本高技能專業簽證，過去旅居東京高級飯店與公寓。日方之後再指控他非法轉讓個人居留證、指使他人冒用身份辦理公務，違反《出入境管理法》。

太子集團被指在柬埔寨境內設有多個巨型據點從事詐騙活動，美英政府將太子集團列為「亞洲最大規模犯罪集團」並實施經濟制裁，胡小偉被指是集團二號人物，即集團頭目陳志的「軍師」。陳志已在今年1月從柬埔寨被押解回中國。