日媒：太子集團二號人物胡小偉引渡至美國 已離開日本
撰文：成依華
出版：更新：
跨國犯罪組織太子集團的華人高層胡小偉（又名胡石）在日本被捕後，據日媒7月31日引述消息人士報道，他已被引渡至美國。
胡石為胡小偉的化名之一，《朝日新聞》引述消息人士指，他已於29日離開日本，移送美國。
日媒TBS之後也報道胡小偉引渡至美國的消息，並指根據消息人士稱，美國聯邦調查局（FBI）曾透過東京警視廳接觸胡小偉。
44歲的胡小偉6月於大阪因涉嫌提交虛假住址騙取居留權而被捕，據日媒指，他持有日本高技能專業簽證，過去旅居東京高級飯店與公寓。日方之後再指控他非法轉讓個人居留證、指使他人冒用身份辦理公務，違反《出入境管理法》。
太子集團被指在柬埔寨境內設有多個巨型據點從事詐騙活動，美英政府將太子集團列為「亞洲最大規模犯罪集團」並實施經濟制裁，胡小偉被指是集團二號人物，即集團頭目陳志的「軍師」。陳志已在今年1月從柬埔寨被押解回中國。
太子集團「軍師」胡小偉在日被捕 去年持高才簽證輾轉高級酒店太子集團高層胡小偉於大阪被捕 涉提交虛假住址騙取居留權共同社：太子集團華人高層套現東京萬呎豪宅迅速轉手 疑涉洗錢太子集團5大項目停售 已簽約購房者仍須履約