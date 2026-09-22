中國8月對美稀土磁鐵出口跌21%　英媒：稀土讓特朗普對華變更溫和

彭博社引述中國海關9月20日（周日）公布的數據顯示，8月對美稀土磁鐵出口量按年下跌21%降至512噸。路透社引述中國問題專家分析，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在與中國國家主席習近平本周舉行會晤前採取了較以往更為溫和的姿態，這代表北京憑藉在關鍵礦產資源的優勢，實力正在不斷增強。



據報道，與以往舉行美中峰會前的強硬立場不同，特朗普政府迄今尚未威脅要對中國進口商品加徵高額關稅或禁止美國科技出口。

2026年9月18日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

專家表示，主要原因在於中國幾乎完全掌控稀土礦產，而稀土是科技和汽車製造業的關鍵原料。2025年，為報復特朗普的關稅政策，中國限制對外稀土出口，此舉讓多國措手不及。

專家指出，此舉實際上限制了華盛頓對北京的威脅程度，從而增強了中國在與美國長達數年的科技戰中的優勢。

前美國貿易官員、現任新美國安全中心智庫成員基爾克里斯（Emily Kilcrease）表示：「美國和特朗普政府與中國的處境從根本發生了變化，他們不能再像以前那樣採取過度脅迫、咄咄逼人的手段，因為他們知道，由於2025年夏天發生的一切以及稀土出口管制，他們最終都會撤回部份政策。」

據顧問公司艾睿鉑（Alix Partners）稱，中國控制全球高達70%的稀土礦開採、85%的提煉產能，以及包攬約90%的稀土金屬合金及磁鐵生產。

2010年6月3日，圖為稀土元素釔（Yttrium）。（網絡圖片）

分析指，釔和鏑等稀土元素是汽車和晶片製造商，及國防承包商等戰略產業的基石，也是供應鏈中的關鍵瓶頸。

特朗普政府近期對中國採取了一些行動，但專家表示，這些行動不如以往的威脅那樣咄咄逼人，而且選擇在峰會召開前幾個月就公布，很可能是為了避免激怒北京。

例如，美國防部在6月指責阿里巴巴、比亞迪和其他公司協助中國軍方。 7月份，財長貝森特（Scott Bessent）威脅要對任何抄襲美國人工智能模型的中國AI公司實施制裁。同月，美國以涉嫌侵犯人權為由，禁止43間中國公司進口產品，並禁止進口中國的新型機械人及電源逆變器。

前總統拜登（Joe Biden）時期的白宮官員哈雷爾（Peter Harrell）表示：「他們將事態控制在較低水平，這樣中國就不會採取真正嚴厲的報復行動。」

2026年5月14日，中國國家主席習近平（右）與到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左）在北京人民大會堂會面時握手致意。（Reuters）

他還補充說，在「稀土危機」之後，特朗普政府「感到容易受到中國的脅迫」，正在尋求「穩定和獲得關鍵礦產的安全保障」。