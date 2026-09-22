路透：習近平料向特朗普施壓停止對台軍售　換取中國對伊朗施壓

中國國家主席習近平當地時間9月23日（周三）對美國展開國事訪問。路透社引述知情人士報道，習近平本周訪問華盛頓期間，預計將會敦促美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）按照1982年中美簽署的《八一七公報》，停止對台軍售。作為回報，中國願意協助美方，就中東戰事向伊朗施壓。



三位熟悉中美磋商的消息人士向路透社表示，習近平本周前往華盛頓與特朗普舉行峰會期間，中方可能會提出其對1982年簽署的《中美三個聯合公報》中第三份文件的解讀。

2024年4月25日，美國國旗與中國國旗在上海的和平飯店外迎風飄揚。（Getty）

按照該公報，美國表示計劃逐步減少對台軍售，並且不尋求對台北的長期軍售。

然而，時任美國總統列根（Ronald Reegan）亦在一份關聯的備忘錄中表示，美國減少對台軍售的意願「完全取決於中國繼續致力於和平解決」台灣問題。

習近平將於當地時間23日（周三）抵達華盛頓，24日（周四）舉行正式會談，25日（周五）訪問國家檔案館。報道提到，習近平有可能在參觀國家檔案館期間要求特朗普停止對台軍售。

消息人士表示，中國已要求美國停止向台灣交付已訂購的武器。

其中一位消息人士稱，習近平可能會「向特朗普強調，台灣是挑釁者，是中美關係不穩定的唯一根源，現時是台灣試圖改變現狀。」

消息人士補充說，作為回報，中國表示願意協助美國，就中東戰爭向伊朗施壓。

特朗普政府2025年12月批准了一筆價值110億美元（約863億港元）的對台軍售計劃。然而，另一筆價值約140億美元（約1098億港元）的軍售計劃已懸而未決多月。

2025年10月30日，韓國釜山，中國國家主席習近（右）與美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場舉行雙邊會晤，這是適逢亞太經合組織（APEC）峰會期間進行的會晤。（Reuters）

在5月與習近平在北京舉行峰會後，特朗普表示他暫緩了這項軍售計劃，並將其描述為「非常好的談判籌碼」。