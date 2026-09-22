路透：中國貿易優勢突顯美國受制伊朗戰爭　料習近平訪美不急讓步

時隔4個月，習特會將於9月24日在美國華盛頓舉行，雙方實力與施政局勢出現明顯換位，中國對外貿易勢頭強勁，而特朗普政府深陷伊朗戰爭困局，國內支持率走低。路透社引述分析人士指，這令習近平對美談判底氣充足，無迫切讓步壓力。



本次峰會核心聚焦延續中美貿易休戰協議，在中國對外貿易勢頭強勁，貿易順差連年高企之下，白宮已淡化取得重大突破的可能性。布魯金斯學會外交政策專家齊恩（Jon Czin）指出：「習近平其實並沒有尋求任何實質性的東西。他只是想延長與特朗普的君子協定，以便中國有時間加強自身實力。」

特朗普訪華：2026年5月15日，美國總統特朗普與中國國家主席習近平於中南海茶聚。（Getty）

此外，台灣、伊朗戰事亦將成為中美角力焦點。特朗普曾透露，習近平曾多次追問對台軍售，以及美國協防台灣的決心，同時擬將對台價值140億美元（約1098億港元）的軍售計劃視為談判籌碼。報道指，台灣和日本等美國在亞洲的盟友正對習近平掌握談判主導權感到不安。

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯指，對北京而言，美國對台政策至關重要，如果美方願意在台灣問題上遷就中方，那麼中方也願在執法合作或購買美國農產品等問題上作回應。

資料圖片：中國江蘇省南通市港口，工人們正在運送大豆產品。（Reuters）

據報道，華盛頓承認習近平有能力對伊朗施壓並促使戰事落幕，惟北京並未展現配合意願，且透過規避制裁的機制，向伊朗出售價值數十億美元的商品。

美國上月宣布將對伊朗發動名為「經濟D-Day」的新制裁，強調將對與伊朗保持商業往來的實體和國家實施次級制裁，但卻未對德黑蘭最大貿易夥伴中國採取行動。分析人士指，這說明特朗普正維持與習近平的穩定關係。