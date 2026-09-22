韓翁謊稱有800萬存款　誘女技師辭職與其性交27次走數　判囚8個月

韓國一名65歲男子謊稱擁有14億韓圜（約809萬港元）存款，在承諾給一名女按摩師巨額報酬後，與其發生27次性關係，惟並未兌現向對方支付報酬的承諾。男子最終被光州法院，以欺詐罪及違反賣淫法例判處監禁8個月。



《首爾經濟日報》9月20日報道，檢方指控65歲的A先生，在2024年4至10月期間，與一名28歲的B女子發生27次性關係，但並未對其支付承諾的5000萬韓圜（約29萬港元）報酬及生活費。

韓國媒體就案件的報道：

報道指，兩人在光州光山區的按摩院認識。 A先生向B女子提出，如果她同意定期與他發生性關係，每週一次或每月三次左右，他將給她支付5000萬韓圜（約29萬港元）。

A先生還勸B女子辭去按摩院的工作，並告訴她，如果她成為他的女朋友，他將承擔她每個月的生活費，如果她想繼續讀書，他還會為她支付學費。

當時，A先生其實正面臨經濟困境，並因欺詐罪受審。即便如此，他依然向B女子炫耀自己擁有的財富，出示了一份偽造的銀行對帳單，顯示其帳戶餘額超過14億韓圜（約809萬港元）。

B女子信以為真，立刻辭去了工作，並在翌日開始與A先生見面。在接下來的6個月裏，A先生與B女子發生了27次性關係，並以一次性支付5000萬韓圜可能會引起國稅局調查為由，拒絕支付承諾的報酬。而他實際支付的金額僅為260萬韓圜（約1.5萬港元）。

在審判期間，A先生否認所有指控，辯稱這5000萬韓圜並非性交易的報酬，而是他打算用來幫助女友B度過經濟難關的錢。

法院駁回了A先生，有關兩人之間屬戀愛關係的說法。法院指出：「鑑於犯罪的持續時間和次數，以及通過欺詐手段獲得的金額，其罪責重大。」法院還補充道，A先生「曾多次因同類犯罪受到處罰，且在因詐騙罪受審和緩刑期間再次犯罪，其行為應受高度譴責。」

法院表示，在量刑時還考慮到B女子同意接受性交易報酬並從事賣淫活動，以及A先生支付了260萬韓圜。