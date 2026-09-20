亞運會2026｜韓國女子手球隊擊敗港隊　賽前未播韓中國歌

名古屋亞運會9月19日舉行女子手球賽事，兩屆金牌得主韓國以48比16大勝港隊，而賽前大會就未有播放韓國及中國國歌，韓國隊教練形容，事件令職球員大惑不解。



日媒Livedoor News 20日報道，韓國和香港女子手球隊在愛知縣稻澤市的豐田合成記念體育館ENTRIO交手前，大會未有按傳統播放參賽隊伍的國歌。

韓國隊主教練李啟清在賽後受訪時表示，首次遇到國際賽事沒播放國歌的情況，指即使是熱身賽都會播國歌，因此對今次安排感到驚訝。

他認為，事件可能與早前韓國曲棍球隊賽事播錯朝鮮國歌有關，稱大會或過於謹慎，但始終無法理解。

韓國隊主將柳垠姈亦表示，雖然身經百戰，但都是頭一次遇到如此情況。她指當時隊員私下討論「為甚麼沒開始播國家」，但之後大家互相提醒不要在意，而是要專心調整比賽心態。不過她同時批評會場的電子記分牌多次出錯，導致比數誤示錯誤，不滿打亂比賽節奏。

今次已是韓國在今屆亞運會第二次捲入國歌相關的情況，在韓國對孟加拉的男子曲棍球小組賽中，出現播放朝鮮國歌而非韓國國歌的尷尬情況。韓國奧委會其後向主辦單位提出抗議，最終亞運組委會兩名官員親自上門道歉。