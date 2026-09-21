美到像AI合成！韓國20歲劍擊美少女爆紅　曾擊敗中國隊奪得金牌

2026年名古屋亞運賽事登場在即，韓國女子銳劍國家代表隊年僅20歲的選手梁承惠（Yang Seung-hye，音譯），憑藉優異實力與亮眼外貌引發國際關注。泰國知名體育媒體近期特別專題報導這位韓國擊劍（香港稱劍擊）新星，盛讚其容貌宛如「AI人工智慧產生的美少女」，同時也強調她在賽場上的精湛劍技與敏捷度，才是奠定其國手地位的關鍵。



泰媒驚嘆外貌宛如AI生成 讚譽「實力與顏值兼具」

泰國媒體《泰國 Rath 體育》（Thairath Sports）於20日透過官方社交平台特別介紹梁承惠，指出「雖然她看起來就像AI打造出來的一樣美麗，但卻是真實存在的運動員」。報道中更提醒讀者，若看到第一張照片，可能會反覆確認這究竟是真人還是AI合成圖，但她確實是正在備戰2026年名古屋亞運的韓國女子銳劍國家代表隊一員。

韓國女子銳劍國家代表隊年僅20歲的選手梁承惠（Yang Seung-hye），泰媒驚嘆外貌宛如AI生成。（IG@yang_seunghye_）

按圖看梁承惠更多相片：

+ 5

現年20歲、就讀於韓國體育大學的梁承惠，是目前韓國女子銳劍代表隊中最年輕的選手。她在賽場上的高水準發揮與吸睛外貌，吸引了大量粉絲注目，更被韓國在地媒體冠上「擊劍偶像」的美譽。

國際賽事屢創佳績 隨隊勇奪多項團體獎牌

國中時期才開始接觸擊劍的梁承惠，近年隨隊在國際賽事中屢建奇功。今年5月於法國聖莫爾（Saint-Maur）舉行的國際擊劍總會（FIE）女子銳劍世界盃中，她與隊友聯手摘下團體賽冠軍；6月的亞洲擊劍錦標賽，她與宋世羅（Song Se-ra，音譯）、任泰熙（Lim Tae-hee，音譯）及李慧仁（Lee Hye-in，音譯）等隊友攜手合作，最終以44比43驚險擊敗中國隊，豪取團體賽金牌；7月則於香港世界擊劍錦標賽中再度抱回團體賽銅牌。

國中時期才開始接觸擊劍的梁承惠，近年隨隊在國際賽事中屢建奇功。（IG@yang_seunghye_）

賽場實力才是本體 迎接生涯首次亞運挑戰

針對這名韓國擊劍界的新星，《泰國 Rath 體育》特別補充強調，外界不應僅將焦點放在其外貌上：

雖然她的外表看起來像從AI世界跳出來的角色，但比賽一旦開始，衡量她的價值標準終究是劍尖的操控、速度與準度。

面對即將到來的生涯首次亞運，梁承惠預計於25日出戰位於日本愛知縣常滑市「愛知天空展覽館」（Aichi Sky Expo）舉行的女子銳劍團體賽，全力衝刺個人首面亞運獎牌。

【延伸閱讀】日本美女國手征戰亞運 昔為登雜誌封面考槍枝執照 目標奪2獎牌（點擊放大瀏覽）

+ 16

延伸閱讀：

扮假富豪承諾週給百萬！韓6旬男睡28歲妹27次「只給6萬」下場慘了

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】