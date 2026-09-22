澳洲稱正調查F-35零件誤運香港事件　強調不涉敏感技術

美媒9月19日曝出原計劃運往美國進行維修的F-35戰機零件，被意外轉運至香港後失蹤，且已觸發國會山莊（Capitol Hill）調查。隨後，澳洲副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）22日回應稱國防部已啟動全面調查，證實這一傳言。香港政府較早前則稱不評論個別事件。



據報道，失蹤零件包含搭載隱身技術的戰機座艙蓋，屬F-35核心敏感部件，經由美國洛歇馬丁公司（Lockheed Martin）運輸。

馬爾斯周二表示，澳洲方面正在參與調查，但失蹤零件所涉及技術並不敏感，後續將由美方與洛歇馬丁公司處理。

2026年6月19日，F-35在俄亥俄州哥倫布市里肯巴克空軍國民警衛隊基地舉行的哥倫布航展上。（美國空軍官網）

澳洲國家安全研究主任休布瑞吉（Michael Shoebridge）批評「這是極其無能和愚蠢的行為」，又認為中國人或能藉此獲取「難以置信的好運」。布瑞吉並暗示，中方可通過失蹤零部件逆向工程，破解隱身、抗擊技術，導致全球F-35機隊存在整體安全性漏洞。