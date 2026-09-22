澳洲稱正調查F-35零件誤運香港事件 強調不涉敏感技術
撰文：林嘉敏
出版：更新：
美媒9月19日曝出原計劃運往美國進行維修的F-35戰機零件，被意外轉運至香港後失蹤，且已觸發國會山莊（Capitol Hill）調查。隨後，澳洲副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）22日回應稱國防部已啟動全面調查，證實這一傳言。香港政府較早前則稱不評論個別事件。
據報道，失蹤零件包含搭載隱身技術的戰機座艙蓋，屬F-35核心敏感部件，經由美國洛歇馬丁公司（Lockheed Martin）運輸。
馬爾斯周二表示，澳洲方面正在參與調查，但失蹤零件所涉及技術並不敏感，後續將由美方與洛歇馬丁公司處理。
澳洲國家安全研究主任休布瑞吉（Michael Shoebridge）批評「這是極其無能和愚蠢的行為」，又認為中國人或能藉此獲取「難以置信的好運」。布瑞吉並暗示，中方可通過失蹤零部件逆向工程，破解隱身、抗擊技術，導致全球F-35機隊存在整體安全性漏洞。
F-35隱形戰機零件誤入香港後失蹤 美國防部證實下落不明美國務院批准向沙特出售48架F-35戰機 價值1900億港元伊朗稱摧毀美軍3架F-35戰機 美方否認：沒有飛機被摧毀或受損美調查：57%美國民眾支持中美合作 共和黨對華態度明顯轉向友好