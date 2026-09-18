美國務院批准向沙特出售48架F-35戰機　價值1900億港元

美國已批准向沙特阿拉伯出售48架F-35隱形戰機，這是沙特自伊朗衝突爆發以來進行的最新一筆重大軍購。



據法媒報道，美國務院9月17日（周四）發聲明表示，這筆總價值達243億美元（約1906億港元）的軍售，包括48架F-35戰機和49台配套發動機，以及通信設備、備件、培訓和其他保障設備。

2026年9月2日，美國海軍航空母艦「林肯號」結束中東的長期部署後，駛向泰國春武里府的林查班港，準備靠岸休整。圖為該艦甲板上的F-35「閃電II」戰機（F-35 Lightning II Aircraft）及其他戰機。（Reuters）

美國務院指：「計劃中的軍售將通過加強沙特的本土防衛，提高與美軍的協同作戰能力，增強沙特遏制當前及未來威脅的能力。」

聲明還說，這筆交易將充實沙特的現役戰機，並增強其空對空和空對地的自衛能力。

沙特駐華盛頓大使館對這筆交易表示歡迎，稱交易體現了沙特與美國關係的「穩固與持久」。

這項軍售案仍須獲得美國國會批准。即使獲批，首批戰機也要數年後才能交付沙特。

2025年11月，沙特王儲王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）到訪白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會晤。會晤期間，美沙簽署《美沙戰略防務協議》，美國同意向沙特出售F-35戰機，並將沙特列為美國的非北約主要盟友。

圖為2025年11月18日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮與沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會面。（Reuters）

沙特長期以來尋求購買F-35戰機。以色列是目前中東地區唯一裝備這款戰機的國家。儘管以沙兩國正推動關係正常化，以色列官員仍對美國向利雅得出售這批戰機表示擔憂。

另據《紐約時報》本周報道，美國情報分析人員警告，北京可能藉助與利雅得的夥伴關係獲取F-35戰機技術。美國眾議院情報委員會民主黨籍成員、眾議員克里希納莫西（Raja Krishnamoorthi）也以此為由，反對這筆軍售。

克里希納莫西發聲明表示：「不應推進這筆交易，我們的情報界已經發出警告，稱這可能讓中國共產黨有機會獲取美國軍事技術的尖端成果。」

F-35戰機由美國洛歇馬丁公司（Lockheed Martin）製造，是世界上最先進的隱形多功能噴氣式戰鬥機之一，具備遠程打擊能力，能收集情報並與地面共享、指揮無人機群發起攻擊、定位並摧毀敵方綜合防空系統等。迄今為止，美國僅允許向最親密的盟友出售F-35戰機，包括一些歐洲北約盟國和以色列。

2026年9月8日，波蘭凱爾采（Kielce）舉行的國際防務工業展覽會（MSPO）首日，一名男子在洛歇馬丁公司（Lockheed Martin）的展位前，對着F-35戰鬥機的模型拍照。（Reuters）

2019年，華盛頓將北約成員國土耳其踢出了F-35項目，原因是安卡拉採購俄羅斯防空系統，美國擔憂莫斯科可能藉此獲取F-35戰機的技術。