美國務院批准向沙特出售48架F-35戰機　價值1900億港元

撰文：王海
出版：更新：

美國已批准向沙特阿拉伯出售48架F-35隱形戰機，這是沙特自伊朗衝突爆發以來進行的最新一筆重大軍購。

據法媒報道，美國務院9月17日（周四）發聲明表示，這筆總價值達243億美元（約1906億港元）的軍售，包括48架F-35戰機和49台配套發動機，以及通信設備、備件、培訓和其他保障設備。

2026年9月2日，美國海軍航空母艦「林肯號」結束中東的長期部署後，駛向泰國春武里府的林查班港，準備靠岸休整。圖為該艦甲板上的F-35「閃電II」戰機（F-35 Lightning II Aircraft）及其他戰機。（Reuters）

美國務院指：「計劃中的軍售將通過加強沙特的本土防衛，提高與美軍的協同作戰能力，增強沙特遏制當前及未來威脅的能力。」

聲明還說，這筆交易將充實沙特的現役戰機，並增強其空對空和空對地的自衛能力。

沙特駐華盛頓大使館對這筆交易表示歡迎，稱交易體現了沙特與美國關係的「穩固與持久」。

這項軍售案仍須獲得美國國會批准。即使獲批，首批戰機也要數年後才能交付沙特。

2025年11月，沙特王儲王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）到訪白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會晤。會晤期間，美沙簽署《美沙戰略防務協議》，美國同意向沙特出售F-35戰機，並將沙特列為美國的非北約主要盟友。

圖為2025年11月18日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮與沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會面。（Reuters）

沙特長期以來尋求購買F-35戰機。以色列是目前中東地區唯一裝備這款戰機的國家。儘管以沙兩國正推動關係正常化，以色列官員仍對美國向利雅得出售這批戰機表示擔憂。

另據《紐約時報》本周報道，美國情報分析人員警告，北京可能藉助與利雅得的夥伴關係獲取F-35戰機技術。美國眾議院情報委員會民主黨籍成員、眾議員克里希納莫西（Raja Krishnamoorthi）也以此為由，反對這筆軍售。

克里希納莫西發聲明表示：「不應推進這筆交易，我們的情報界已經發出警告，稱這可能讓中國共產黨有機會獲取美國軍事技術的尖端成果。」

F-35戰機由美國洛歇馬丁公司（Lockheed Martin）製造，是世界上最先進的隱形多功能噴氣式戰鬥機之一，具備遠程打擊能力，能收集情報並與地面共享、指揮無人機群發起攻擊、定位並摧毀敵方綜合防空系統等。迄今為止，美國僅允許向最親密的盟友出售F-35戰機，包括一些歐洲北約盟國和以色列。

2026年9月8日，波蘭凱爾采（Kielce）舉行的國際防務工業展覽會（MSPO）首日，一名男子在洛歇馬丁公司（Lockheed Martin）的展位前，對着F-35戰鬥機的模型拍照。（Reuters）

2019年，華盛頓將北約成員國土耳其踢出了F-35項目，原因是安卡拉採購俄羅斯防空系統，美國擔憂莫斯科可能藉此獲取F-35戰機的技術。

也門胡塞武裝再襲沙特　導彈無人機攻擊空軍基地與沙特阿美設施傳特朗普拒應沙特要求襲胡塞武裝　英媒：美方獲胡塞保證航運安全也門胡塞武裝發布殘骸影片　稱擊落沙特F-15戰機｜有片胡塞武裝稱導彈擊落沙特F-15戰機　利雅德警告勿觸麥加「紅線」
美國
沙特阿拉伯