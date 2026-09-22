美調查：57%美國民眾支持中美合作 共和黨對華態度明顯轉向友好
撰文：聯合早報
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美國一項調查報告顯示，57%的美國民眾認為美國應該同中國開展友好合作與接觸，延續了自2024年以來美國民眾逐漸轉向支持對華接觸的趨勢。
新華社報道，美國芝加哥全球事務委員會星期一（9月21日）發布報告說，該委員會2025年的調查顯示，民主黨人明顯傾向支援與中國接觸；最新調查則發現，共和黨人也開始朝同一方向轉變。共和黨人支持與中國開展友好合作與接觸的比例較2025年提高10個百分點，達到2019年以來最高水準。
報告認為，促使美國民眾更加支持對華接觸的一個重要因素，是越來越少的美國人將中國視為威脅。與2021年相比，如今更多美國人認為中國在世界上的受尊重程度正在提高。
此次調查於今年7月10日至21日進行，調查對象為美國50個州和首都華盛頓的2156名成年人。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
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