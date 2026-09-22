聯合國大會　特朗普談伊朗：相信中期選舉後達協議　倡各國齊施壓

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月22日在紐約出席聯合國大會，他在演說時談到伊朗議題，指他相信美國能在11月的中期選舉後與伊朗達成協議，他又提倡各國齊在經濟上孤立德黑蘭，以作施壓。



特朗普表示「我相信我們會在選舉結束後就達成協議，因為不達成協議對他們來說毫無道理。他們正觀望我在中期選舉的表現。」

他指伊朗政權軟弱且陷入絕望，重大轉變可能迅速發生，又向各國提倡「我們須團結一致，繼續向伊朗施壓」。

古巴代表團離場

這位美國總統又在演說期間批評古巴，稱「古巴是一個失敗國家，自由終將降臨古巴」。路透社報道，古巴代表團在特朗普演說期間離開聯合國大會會場。

美國總統特朗普2026年9月22日在紐約出席聯合國大會，在會議前接受傳媒採訪（Reuters）

特朗普在演說前接受傳媒採訪時，並談到俄烏戰爭，他稱向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）傳達的訊息是「結束戰爭」（settle the war）。

特朗普在聯合國大會期間將會晤多位國家領袖，包括烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）、日本首相高市早苗、英國首相貝安德（Andy Burnham）等。

這將是貝安德上任後首次與特朗普會晤，他表示期望兩方能找到「共同點」。