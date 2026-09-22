特朗普：美國擬向白羅斯購買鉀肥　價格遠低於加拿大

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月21日（周一）表示，他正在敲定一項從白羅斯購買鉀肥的「巨額」交易。而在貿易爭端升級的背景下，此舉標誌着美國正從主要供應國加拿大轉向俄羅斯的一個盟友。



《衛報》（The Guardian）報道，特朗普在社交平台Truth Social發文稱，「美國正在就從白羅斯購買鉀肥一事商談一項巨額交易。其價格將遠低於我們目前支付給加拿大的價格，這對我們的農民和牧場主來說是個極好的消息。」

美國大部分鉀肥依賴進口。根據美國地質調查局的數據，2024年美國進口的鉀肥中，79%來自加拿大，11%來自俄羅斯，4%來自白羅斯。而在2022年俄烏戰爭爆發後，鉀肥的價格一度飆升。

2026年9月18日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

在特朗普的第二個任期內，美國已採取行動尋求緩和與白羅斯關係。上周，白羅斯釋放25名政治犯，而美國作為回應取消了對該國兩間公司的制裁。