聯合國大會　特朗普：我面臨重大抉擇　達成協議或徹底摧毀伊朗

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月22日在紐約出席聯合國大會，他在演說時談到伊朗議題，指他面臨重大抉擇。



特朗普說：「我面臨一個重大抉擇。是與伊朗達成協議，讓他們重建家園，打造一個比以往任何時候都更加強大的國家？還是徹底摧毀伊朗，速戰速決，不給他們再次殺戮和破壞人民和國家的機會？」

他稱：「難道我要把他們推入地獄，讓他們毫無生存希望，也讓他們失去未來繁榮和子孫後代的希望嗎？」

特朗普表示「我相信我們會在選舉結束後就達成協議，因為不達成協議對他們來說毫無道理。他們正觀望我在中期選舉的表現。」

他指伊朗政權軟弱且陷入絕望，重大轉變可能迅速發生，又向各國提倡「我們須團結一致，繼續向伊朗施壓」。

古巴代表團離場

這位美國總統又在演說期間批評古巴，稱「古巴是一個失敗國家，自由終將降臨古巴」。路透社報道，古巴代表團在特朗普演說期間離開聯合國大會會場。

美國總統特朗普2026年9月22日在紐約出席聯合國大會，在會議前接受傳媒採訪（Reuters）

特朗普在演說前接受傳媒採訪時，並談到俄烏戰爭，他稱向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）傳達的訊息是「結束戰爭」（settle the war）。

特朗普在聯合國大會期間將會晤多位國家領袖，包括烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）、日本首相高市早苗、英國首相貝安德（Andy Burnham）等。

這將是貝安德上任後首次與特朗普會晤，他表示期望兩方能找到「共同點」。