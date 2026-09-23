高市早苗搶會特朗普　主動強調美日關係協調對華戰略

日本首相高市早苗搶在中國國家主席習近平訪美前一日，在紐約與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面，並主動向媒體強調日美同盟牢固。



據日本共同網9月23日報道，這場聯合國大會場邊會談約35分鐘。高市在閉門討論前對記者說，亞洲安全環境日益嚴峻，希望藉再舉行一次會談，向世界展示同盟有多牢固；她又把兩國在人工智能、半導體及關鍵礦產上的經濟安全合作，歸功於特朗普的領導。

2026年9月22日，美國總統特朗普在紐約舉行的第81屆聯合國大會期間，與日本首相高市早苗舉行雙邊會晤。（Reuters）

特朗普亦不吝讚賞，稱她表現出色，一直緊盯她的高民望，又形容日本產業與國家發展大有改善，視她為朋友。這是兩人自3月以來首次會面，6月七國集團峰會期間僅交談約5分鐘。雙方亦重申朝鮮完全無核化，並就國際刑事法院（ICC）坦率交換意見。

日方官員稱，會面旨在習近平周四到白宮與特朗普會晤前，協調對華立場。中日關係自去年11月高市發表涉台言論後冰封，中方展開政治與經濟反制，包括稀土出口限制，未見緩和跡象，華府亦憂慮波及美國供應鏈。