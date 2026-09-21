特朗普將赴紐約出席聯合國大會　與貝安德高市早苗等多國領袖會晤

美國總統特朗普（Donald Trump）9月21日下午將抵達紐約，展開一連兩天的聯合國大會會議，並於周二上午向聯合國大會發言。美國常駐聯合國代表沃爾茲（Mike Waltz）表示，特朗普將重點闡述其政府如何面對世界各地的複雜問題，包括確保伊朗永遠不能擁有核武的重要性。



特朗普在會議期間將與多國領導人會晤，包括與海灣合作委員會的領導人開會，商討伊朗戰事。他還計劃與委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）見面，以及英國首相貝安德（Andy Burnham）首次面對面會晤。此外，他亦會和日本首相高市早苗、伊拉克總理扎伊迪（Ali al-Zaidi）會面。

周一下午，特朗普將與紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）會晤，討論影響紐約市及市民的問題。法新社報道，市長辦公室表示，兩人將在市長官邸葛瑞西大廈（Gracie Mansion）會談。

2026年1月1日，美國紐約市，民主黨紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）宣誓就任。（Reuters）

兩天的聯合國大會將有近130位國家元首齊聚紐約。目前，二戰後的國際秩序正面臨壓力，而聯合國本身的處境亦十分艱難，不但要努力維持其重要地位，又要應對來自特朗普的批評——這位美國總統長期以來對該機構持蔑視態度，並大幅削減了美國對聯合國旗下許多機構的資助。