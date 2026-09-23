美韓元首聯大期間會面　李在明：中美峰會對區域事務至關重要

韓國總統辦公室9月23日（周三）表示，李在明和美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在聯合國大會期間舉行了30分鐘的會議，雙方對戰略投資項目討論取得「重大進展」表示歡迎。而對於即將舉行的中美元首會談，李在明則指此次會晤對區域事務至關重要。



綜合《韓國先驅報》（The Korea Herald）與路透社報道，韓國國家安保室長魏聖洛（Wi Sung-lac）透露，這場為期30分鐘的會談涉及韓國尋求擁有核動力潛艇、鈾濃縮及乏核燃料再處理權利、從美方收回戰時作戰指揮權，以及造船業合作等議題。

魏聖洛表示，特朗普在會談中重申與朝鮮對話的承諾，兩位領導人也對雙邊戰略計劃的進展表示歡迎。李在明則表示，定於周四舉行的美中峰會對於包括韓中關係在內的地區發展非常重要，並表示希望會面能成功。

2026年9月22日，韓國總統李在明在美國紐約聯合國總部向第81屆聯合國大會發表演說。（Reuters）

韓國工業部此前周二向立法者介紹了兩國3500億美元投資計劃的實施進程，其中包括被確定為潛在首筆投資的德州燃氣發電項目，以及可能對核能和阿拉斯加液化天然氣項目進行的投資。

國家安全顧問魏成洛在新聞發布會上表示，「兩國領導人對兩國戰略投資項目討論的重大進展表示歡迎。」