貝安德：俄羅斯年耗137億操縱資訊　英國增設資訊防衛中心反制

英國首相貝安德（Andy Burnham，又譯伯納姆）在聯合國大會宣布設立新的國家資訊防衛中心，反制俄羅斯等敵對國家的假資訊攻擊，並推動訂立全球人工智能安全標準。



據英國廣播公司（BBC）9月22日報道，貝安德指控克里姆林宮每年花約13億英鎊（約137億港元）操縱資訊，利用機械人帳號及假網站散播謊言，並偽冒28個英國機構的品牌，包括大學及英國廣播公司。

2026年9月22日，英國首相貝安德在美國紐約聯合國總部舉行的第81屆聯合國大會上發表演說。（Reuters）

貝安德稱前沿人工智能既是重大機遇，也是風險倍增器；英國與美歐關係密切，自詡誠實中間人，明年將借二十國集團（G20）輪值主席國身分推動訂立全球標準。挪威本周發起的宣言獲20多國支持，中國、美國及英國均未簽署；美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前在聯大表明鼓勵而非收緊人工智能發展。

俄羅斯暫未回應；外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）同日在莫斯科論壇上，指西方媒體抱着反俄陳詞濫調。