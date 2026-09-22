英國向沙特空中加油禦胡塞襲擊　貝安德：應對方請求、為期數週

英國首相貝安德（Andy Burnham，又譯伯納姆）宣布，在也門胡塞武裝連日襲擊沙特阿拉伯後，英方應沙特請求提供防禦性空中加油支援，協助其戰機攔截來襲的導彈及無人機。



據英國廣播公司（BBC）9月22日報道，貝安德表示，這項決定源自沙特提出的軍事支援請求，他在聽取國防大臣施卓添（Wes Streeting）及外交大臣文立彬（Ed Miliband）的建議後批准。政府官員稱，支援屬有時限安排，初期預計持續數週。

伊朗支持的也門胡塞武裝周三發布影片，聲稱在馬里卜省上空擊落一架沙特F-15戰機。（影片截圖）

胡塞武裝與也門獲國際承認的政府內戰多年，沙特支持政府一方。近日胡塞武裝承認責任，指以無人機及彈道導彈襲擊沙特首都利雅得，以及該國紅海沿岸的能源設施；英國官員形容，這類防禦性支援可助沙特戰機攔截並摧毀來襲目標。

貝安德在飛赴紐約出席聯合國大會途中向隨行記者表示，此舉關乎英國民眾生活成本壓力，目的是保障英國及中東地區更廣泛利益。他說沙特連番遇襲、恐再受衝擊，英方須維持相關通道暢通，故答應沙特所求。