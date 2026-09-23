美國移民部門拘香港出生加州議員幕僚毛皓延　或面臨遣返回港

美國國土安全部（DHS）9月22日證實，一名加州民主黨議員的華裔幕僚在拉斯維加斯機場被扣留，並面臨被遣返到香港。



《紐約郵報》及《San Francisco》等傳媒22日報道，被捕人士為毛皓延（Ho-Yin Mo），是加州眾議員司嘉怡（Catherine Stefani）的幕僚。當局指，毛皓延在2020年1月13日入境，但未有如期在同年5月15日離境，並指他獲准工作或申請待批核並非授予對方在美國的合法地位。

圖為香港出生、加州民主黨眾議員司嘉怡（Catherine Stefani）的幕僚毛皓延（Ho-Yin Mo）。（Linkedin 圖片）

毛皓延曾為三藩市灣區的華語電視台KTSF擔任記者及主播，其後在2024年時任三藩市市長布里德（London Breed）爭取連任期間加入競選團隊，擔任亞裔及太平洋島裔社群外聯組織者，再於2025年起成為加州眾議員司嘉怡（Catherine Stefani）的外勤代表。

司嘉怡本身經常批評總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的移民政策，而在發生今次事件後，她要求DHS盡快放人，並指毛皓延是一位無私的公僕，而是是一位受重用、服務三藩市及灣區民眾的加州議員的合法員工。

圖為加州民主黨眾議員司嘉怡（Catherine Stefani）。（ppic.org 圖片）

司嘉怡所屬的三藩市西部選區有不少講中文的選民，稱毛皓延過往擔任電視記者成為一個熟悉的臉孔，因此是接觸華裔美籍選民的獨特方式。他同時致力協助民眾獲得可負擔的醫療保健、兒童福利及食物援助等，因此整個社區都極力希望對方可以獲釋及重投工作。