SEGA變MAGA　白宮官網變「機舖」　玩家扮演邊境檢察官逮捕移民

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府9月3日推出網頁遊戲，內含MAGA改編的街機遊戲，玩家可驅逐移民、興建邊境牆；此舉隨後遭人權組織批評。



據法媒9月4日報道，三款遊戲包括扮演邊境沙皇霍曼（Tom Homan）在格蘭德河追逐移民的改編版貪吃蛇Rio Run；修建邊境牆抵擋移民的改編版俄羅斯方塊Build the Wall；以及收集網兜存入特朗普賬戶的Trump Savings Tycoon。

白宮稱此舉凸顯其取勝文化，對比民主黨社會主義願景；權利團體隨即批評，指政府把人命當遊戲。Frontera Federation主任格雷瓦爾（Amerika Garcia Grewal）說，特朗普當局多年拿人命開玩笑，如今更變成電子遊戲，批評者直言移民問題並非遊戲。

特朗普競選承諾驅逐數百萬無證移民，上任後加速驅逐、減少越境。白宮長期以社交媒體噱頭宣傳、嘲弄對手，曾未經許可使用藝人音樂而引發反彈。

遊戲網址連結：https://www.whitehouse.gov/arcade/