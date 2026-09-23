美國實施次級制裁　伊朗多條對外航班停飛　打擊航空業兼拖累經濟

自周三（9月23日）起，任何向伊朗航空公司提供加油及其他服務的外國企業，將面臨美國次級制裁風險。美國指控伊朗商業航班在運送武器和戰鬥人員方面發揮了作用。



《華爾街日報》報道，格魯吉亞、阿塞拜疆、伊拉克、土耳其、阿曼等多國已經叫停伊朗航班，導致伊朗多條國際航線停飛。在美方海上封鎖和陸路受阻的雙重夾擊下，伊朗的外部處境正面臨進一步極限擠壓。

曾在2000年代擔任美國財政部情報與分析副助理部長的萊維特（Matthew Levitt）說：「如果全球服務商無法繼續為伊朗航班提供維持飛行所需的必要服務，伊朗的航空公司最終將淪為只能在本土運營的國內航空公司。」

他說：「在某種程度上，這意味着美方開始動真格，嚴厲執行對伊朗航空公司存在已久的制裁措施。」

圖為2026年9月22日，伊朗最大私營航空公司馬漢航空公司（Mahan Air）位於伊拉克庫德斯坦自治區首府艾比爾辦公室的情況。（Reuters）

針對伊朗航空公司的限制措施，是美國財政部對伊航空業一系列制裁的一部分。這些制裁措施還包括：將伊朗最大私營航空公司——馬漢航空公司（Mahan Air）的代理商列入黑名單，以及將另外27家規模較小的伊朗航空公司列為制裁對象。

馬漢航空長期被指控並認定為伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）及其下屬「聖城旅」（IRGC-QF）在全球範圍內運送武器、現金、軍事裝備和人員的關鍵運輸渠道。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）21日接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時說：「如果伊朗飛機降落，你不能給它們加油，不能提供降落服務，也不能向它們出售機票。否則，你將被踢出美元結算體系。」

2026年9月20日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）抵達位於紐約市的摩根大通總部（JPMorgan Chase），與中國國務院副總理何立峰會面。（Reuters）

航班停飛對飽受高通脹和本幣暴跌之苦的9000萬伊朗民眾來說，無疑是雪上加霜。伊朗民航在運輸藥物和汽車零部件等關鍵物資以及便利人員出境方面，均扮演重要角色。

截至22日下午，一些伊朗航空公司飛往杜拜等其他國際目的地的部分航班似乎仍按計劃運行。阿聯酋外交部未回應置評請求。

長期以來對實施美國經濟制裁持保留態度的土耳其，目前正着手對伊朗銀行實施限制措施。

上周，安卡拉金融監管機構吊銷伊朗國家銀行（Bank Melli Iran）伊斯坦布爾分行的營業執照，並接管「黃金全球投資銀行」（Golden Global Investment Bank）——這家總部位於伊斯坦布爾的銀行因違反涉伊制裁，已於本月早些時候遭到制裁。

不過，中國和俄羅斯並未配合美國的行動。22日深夜，航班追蹤網站 Flightradar24的數據顯示，馬漢航空的飛機正分別飛往莫斯科和中國南方工業重鎮廣州。

本文獲《聯合早報》授權轉載

