伊朗戰事促進中國清潔能源出口　或成習特會談判槓桿

中國國家主席習近平周三（9月23日）抵達華盛頓，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會晤，特朗普料在會談中就中國與伊朗的能源往來施壓。



據《政治報》（Politico）22日報道，伊朗戰爭反而強化了中國作為新興全球能源強權的地位，對於特朗普可能的施壓，北京幾乎沒有理由讓步。伊朗戰爭推高全球能源，成為特朗普及其政黨的政治包袱。與此同時，中國正積極出口潔淨能源技術至脆弱國家，並動用龐大原油庫存，將自己塑造為更穩定的地緣政治夥伴。

2026年9月16日，美國華盛頓，美軍儀仗隊為中國國家主席習近平下週到訪時舉行的歡迎儀式進行綵排。（Reuters）

分析指出，儘管華盛頓正提高北京取得石油的成本，並希望中國減少對俄羅斯油氣依賴、轉向美國市場，但中國自去年美方加徵關稅後，幾乎停止直接採購美國天然氣與原油，僅精煉油品採購近期有所回升。關稅原先被寄望能迫使北京放寬關鍵礦物供應、增加購買美國能源，但迄今成效有限。

中國雖是全球最大石油進口國，卻憑藉購買力建立龐大原油庫存，並成為區域石油產品關鍵供應者。其進退已能影響全球能源消費者。專家指出，北京正透過提供新型能源安全，鞏固全球能源經濟角色。