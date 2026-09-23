美司法部為特朗普禁CNN等媒體入白宮辯護：涉伊朗報道或威脅國安

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月15日向CNN、MS NOW和Politico三間美媒發出禁令，禁止他們的記者進入白宮採訪。上述3間媒體其後就禁令起訴特朗普政府。司法部22日晚上表示，總統有權禁止這三間媒體進入白宮的某些區域採訪。律師辯稱，這些媒體就伊朗戰爭和白宮宴會廳建設的報道可能構成國家安全風險，因此有必要實施禁令。



據美媒報道，特朗普政府22日晚上提交的一份法庭文件辯稱，儘管美國憲法第一修正案保障新聞自由，但「進入白宮是一種特權，而不是一項權利。」

2026年9月22日，美國總統特朗普（Donald Trump）抵達位於紐約的聯合國總部，出席第81屆聯合國大會，並在到埗後向記者發表講話。（Reuters）

該文件還辯稱，特朗普可以控制白宮的私人區域，以保護可能存放在白宮內的國家安全資訊，這一輪天與特朗普早前對白宮採取的其他突然封鎖和改造措施吻合。

司法部在提交給法院的文件中寫道：「至少，政府可以控制記者進入總統專屬區域，例如橢圓形辦公室，即使其理由是出於觀點歧視。」

文件又指：「總統認定原告（3間媒體）參與了多宗威脅國家安全的報道。這類報道直接引發國家安全方面的擔憂。」

司法部向法院提交文件之際，正值華盛頓特區聯邦法官凱利（Timothy Kelly）即將舉行緊急聆訊的前夕。 CNN、MS NOW與Politico要求法院立即恢復他們進入白宮的權限。

報道指，這宗官司是對憲法第一修正案保護的關鍵考驗，並已導致美國多間主流電視台、美國家公共廣播電台以及白宮記者團的攝影師暫停對特朗普的現場報道。

2026年9月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布禁止三間主要新聞媒體：CNN、MS NOW與Politico進入白宮後。在白宮草坪上的美聯社（AP）工作室外，掛上一塊更新後的聲援標語。（Reuters）

報道認為，雖然司法部力主維護總統的特權，華盛頓特區的聯邦法院過往已多次在政府試圖剝奪記者進入白宮的權限時，恢復了他們的採訪權。這包括在華盛頓制定有利於新聞自由和新聞機構受正當程序保護的法律。