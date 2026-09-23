特朗普聯大當面斥CNN記者：「你們不是說過不採訪我嗎」｜有片
撰文：韓學敏
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（9月22日）在紐約聯合國總部當面着美國有線電視新聞網絡（CNN）記者柯林斯（Kaitlan Collins）不應前來採訪，白宮封殺傳媒的風波持續。
據美媒22日報道，特朗普入場時向柯林斯稱：「我很意外CNN會出現在這裡採訪我，你們本不該在這，你們說過不採訪我」，惟柯林斯其後表明CNN從未如此表示。
白宮數天前禁止CNN、MS NOW及政治新聞網政治報（Politico）進入白宮，並把CNN剔出採訪池。三家機構周一（21日）向法院提訴，指禁令選擇性針對報道內容，要求裁定違憲。
政府周二晚入稟回應，稱進入白宮是特權而非權利，總統可決定記者進入受限區域，聆訊定於周三；特朗普重申有權清理假新聞，並質疑主審法官凱利（Timothy Kelly）不公。其他採訪池成員為表團結拒絕替補CNN並暫停採訪；美聯社與《華盛頓郵報》（The Washington Post）及《紐約時報》（The New York Times）等周一拒拍總統活動照片。
雪城大學（Syracuse University）電視與流行文化中心主任湯普森（Robert Thompson）認為，封殺不會長久，因為愛曝光的特朗普亦不願如此；短期內觀眾所受影響有限，但他把負面報道斥為危險言論，長遠更令人憂慮。
特朗普封殺多家傳媒，不過第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）就「大唱反調」，她在22日出席聯合國大會的一個關注兒童發展的活動時，就批准CNN及Politico的採訪許可。
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