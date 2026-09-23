特朗普破格接待習近平 中國管理中美關係的成功與勝利
中國國家主席習近平9月23日起至25日對美國國事訪問，當人們疑惑習近平為什麼沒有前往紐約出席聯合國大會時，9月22日中國外交部官宣，中國國家副主席韓正將於9月24日至26日前往紐約出席聯合國大會一般性辯論。
前所未有的安排
韓正2023年9月曾以國家副主席身份率團赴紐約出席聯大。此次再次前往美國出席聯大會議，按照常理說沒什麼不妥。
其行程之所以備受關注在於，中國國家主席習近平同期也在美國。國家主席和國家副主席的行程有兩天重疊，24日、25日兩人同在美國。
以往中國國家主席訪問美國時，若趕上9月聯大會期，訪美和出席聯大大多是同一個人。比如比如習近平2015年對美國事訪問，同時也參加了當年的聯大。此次習近平訪問美國，是專程訪美，另派國家副主席出席聯合國大會是與以往非常不同的安排。
中美外交優先
中國國家主席訪美，幾乎同時，中國國家副主席前往聯大和諸多國家領導人互動交流，這就是中國在無法兼顧兩場重大外交活動時做出的選擇：中美外交優先。
中國的這一安排，本質上是未宣之於口的中美G2敘事。儘管諸多國家領導人都參加了聯合國大會，但中國的主要外事日程是對美外交，中國真正核心的關切是中美外交是否有重大突破。中美關係事關事關全局。
中國不認同中美G2，也無意同美國一起統治世界，但是中美關係的重要性越發凸顯。
事實就是中美的溝通和磋商，對於俄烏衝突、伊朗衝突的後續影響是深遠的；中美AI對話，確實關係全球AI的發展；中美在晶片高科技以及稀土領域的談判，直接影響全球供應鏈的冷暖。
即便中國無意G2，在不少領域中美也已經是事實上的G2。中美需要率先對話，中美需要做到可以良好溝通，這是不爭的事實。
回望過去十年，輕舟已過萬重山
習近平此次訪美是對特朗普（Donald Trump）今年5月訪華的專程回訪。美國已經準備好在華盛頓為習近平準備盛大的歡迎儀式，包括特朗普親自接機。
此次習近平訪美，重點不在於中美達成了什麼共識，而在於特朗普用前所未有的隆重規格禮遇接待了習近平。中國亦用前所未有的安排——習近平專程訪美回應了特朗普。
在世界局勢動盪的今天，中美用互相禮遇展現了兩個大國的相互尊重。
中國終於不是以往與美國交往時小心翼翼的中國，終於不是拼命抵抗美國戰略打壓的中國。特朗普親自接機，白宮的禮炮為習近平而鳴，背後是中國憑藉實力攫取了和美國平等話事的資格，中美關係自此才真正開始不一樣了。
從中美貿易戰休戰，到特朗普訪華中美達成構建戰略穩定關係的共識，再到習近平此次訪美和特朗普實現年內互訪，中美的溝通開始常態化平等。中美沒有任由貿易科技領域的激烈對抗延燒到軍事領域，正在跨越修昔底德陷阱，這是中國管理中美關係的成功。
十年前，誰會相信中國能夠頂得住美國的貿易戰進攻？五年前，誰會相信中國可以在科技領域尤其是AI領域和美國一較高下？當人們以為中國會在美國的經濟圍剿下跪地求饒時，當人們以為中國的實力和美國相去甚遠根本沒有資格攤牌時，中國抗住了壓力挑戰。回望過去十年，輕舟已過萬重山。美國願意改變對華態度和中國保持戰略穩定，習近平成為了特朗普破格接待的貴賓，不能不說這是一種勝利。