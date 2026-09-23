特朗普破格接待習近平　中國管理中美關係的成功與勝利

中國國家主席習近平9月23日起至25日對美國國事訪問，當人們疑惑習近平為什麼沒有前往紐約出席聯合國大會時，9月22日中國外交部官宣，中國國家副主席韓正將於9月24日至26日前往紐約出席聯合國大會一般性辯論。

前所未有的安排

韓正2023年9月曾以國家副主席身份率團赴紐約出席聯大。此次再次前往美國出席聯大會議，按照常理說沒什麼不妥。

其行程之所以備受關注在於，中國國家主席習近平同期也在美國。國家主席和國家副主席的行程有兩天重疊，24日、25日兩人同在美國。

2026年9月16日，美國華盛頓，美軍儀仗隊為中國國家主席習近平下周到訪時舉行的歡迎儀式進行綵排。（Reuters）

以往中國國家主席訪問美國時，若趕上9月聯大會期，訪美和出席聯大大多是同一個人。比如比如習近平2015年對美國事訪問，同時也參加了當年的聯大。此次習近平訪問美國，是專程訪美，另派國家副主席出席聯合國大會是與以往非常不同的安排。

中美外交優先

中國國家主席訪美，幾乎同時，中國國家副主席前往聯大和諸多國家領導人互動交流，這就是中國在無法兼顧兩場重大外交活動時做出的選擇：中美外交優先。

中國的這一安排，本質上是未宣之於口的中美G2敘事。儘管諸多國家領導人都參加了聯合國大會，但中國的主要外事日程是對美外交，中國真正核心的關切是中美外交是否有重大突破。中美關係事關事關全局。

2019年的特朗普挑釁意味十足。圖為圖為特朗普（左）和習近平2019年6月29日在日本大阪舉行的G20峰會上會面。（Reuters）

中國不認同中美G2，也無意同美國一起統治世界，但是中美關係的重要性越發凸顯。

事實就是中美的溝通和磋商，對於俄烏衝突、伊朗衝突的後續影響是深遠的；中美AI對話，確實關係全球AI的發展；中美在晶片高科技以及稀土領域的談判，直接影響全球供應鏈的冷暖。

即便中國無意G2，在不少領域中美也已經是事實上的G2。中美需要率先對話，中美需要做到可以良好溝通，這是不爭的事實。

回望過去十年，輕舟已過萬重山

習近平此次訪美是對特朗普（Donald Trump）今年5月訪華的專程回訪。美國已經準備好在華盛頓為習近平準備盛大的歡迎儀式，包括特朗普親自接機。

2026年9月18日，美國總統特朗普（Donald Trump）將於24日（下周四）在白宮歡迎到訪的中國國家主席習近平，舉行今年的第二次會晤。特朗普表示，他已拒絕不少希望參加下周為習近平舉行的國宴的朋友，因為白宮只能招待125人。（Youtube@The White House）。

此次習近平訪美，重點不在於中美達成了什麼共識，而在於特朗普用前所未有的隆重規格禮遇接待了習近平。中國亦用前所未有的安排——習近平專程訪美回應了特朗普。

在世界局勢動盪的今天，中美用互相禮遇展現了兩個大國的相互尊重。

中國終於不是以往與美國交往時小心翼翼的中國，終於不是拼命抵抗美國戰略打壓的中國。特朗普親自接機，白宮的禮炮為習近平而鳴，背後是中國憑藉實力攫取了和美國平等話事的資格，中美關係自此才真正開始不一樣了。

從中美貿易戰休戰，到特朗普訪華中美達成構建戰略穩定關係的共識，再到習近平此次訪美和特朗普實現年內互訪，中美的溝通開始常態化平等。中美沒有任由貿易科技領域的激烈對抗延燒到軍事領域，正在跨越修昔底德陷阱，這是中國管理中美關係的成功。

十年前，誰會相信中國能夠頂得住美國的貿易戰進攻？五年前，誰會相信中國可以在科技領域尤其是AI領域和美國一較高下？當人們以為中國會在美國的經濟圍剿下跪地求饒時，當人們以為中國的實力和美國相去甚遠根本沒有資格攤牌時，中國抗住了壓力挑戰。回望過去十年，輕舟已過萬重山。美國願意改變對華態度和中國保持戰略穩定，習近平成為了特朗普破格接待的貴賓，不能不說這是一種勝利。