習近平乘專機離開北京　赴美國國事訪問　將晤特朗普

央視新聞報道，中國國家主席習近平9月23日下午乘專機離開北京，應美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）邀請，對美國進行國事訪問。



陪同出訪的有習近平夫人彭麗媛，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅等。

習近平11年再國事訪美 特朗普高規格接待 以台灣換伊朗?｜專頁

2026年5月14日，中國國家主席習近平（右）與到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左）在北京人民大會堂會面時握手致意。（Reuters）

在習近平與彭麗媛到訪白宮前夕，美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）方面公布細節安排。

9月23日，特朗普將在安德魯斯聯合基地迎接習近平與彭麗媛。

9月24日上午，特朗普與梅拉尼婭將舉行國事歡迎儀式，迎接習近平與彭麗媛。儀式將在白宮的南草坪、國事樓層和玫瑰園舉行，共有479名軍人參加，他們代表美國武裝部隊的所有軍種。

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24日晚上，特朗普與梅拉尼婭將迎接習近平與彭麗媛抵達白宮北門廊，隨後將在白宮東廳舉行國宴。

25日上午，特朗普與梅拉尼婭將迎接習近平與彭麗媛抵達白宮南門廊，隨後將在白宮紅廳舉行茶敘。之後，四人將前往位於華盛頓的美國國家檔案館，參觀一系列在歷史上對美中關係具有重大意義的重要檔案和文獻。

2026年8月23日，美國總統特朗普（Donald Trump）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）出席在華盛頓特區舉行的Freedom 250 Grand Prix 賽事。（Reuters）

此次歷史性的國事訪問最後，特朗普與梅拉尼婭將在美國國家檔案館向習近平與彭麗媛道別。