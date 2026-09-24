聯合國大會｜斥美暗殺哈梅內伊屬恐怖主義　伊朗總統：永不屈膝

伊朗總統佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）9月23日在紐約聯合國大會發言，首次在美以對伊朗開戰後發表講話，誓言德黑蘭永遠不會「屈膝」，並指責美國暗殺前最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）是「恐怖主義」。



佩澤什基安在講話中舉起哈梅內伊的照片，堅稱伊朗從未發動戰爭。他回應美國總統特朗普（Donald Trump）日前稱正權衡是否「消滅」伊朗的言論，稱特朗普「必須知道，面對制裁、加大施壓和欺凌，伊朗人民的抵抗只會更加強烈。我們永遠不會低頭，也不會屈膝」。

伊朗總統佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）2026年9月23日在紐約聯合國大會發言。（Reuters）

他出席聯大一度成疑，因未知美國會否發出簽證。華盛頓最終批出許可，但拒絕向佩澤什基安數名隨行人員發簽證。

佩澤什基安在強硬講話中未提及解決停滯戰事的美伊談判，強調德黑蘭不會允許霍爾木茲海峽被用於侵略伊朗。

該海峽自開戰以來被伊朗間歇性封鎖，導致全球能源價格飆升。佩澤什基安說：「我們不能讓某些人自由使用這條水道並從中獲利，同時利用它對我們施加侵略。」