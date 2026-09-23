委內瑞拉代總統赴紐約出席聯合國大會　首度會晤特朗普

聯合國大會9月22日在紐約舉行，多國領袖輪流在大會上發言，委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）亦已經抵達當地，並準備在23日上台發表演說。而她在22日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面，是美軍1月帶走時任委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）以來，兩國最高級別的會面。



路透社報道，特朗普22日晚為出席聯合國大會的領袖舉行招待活動時，與羅德里格斯會面。一名白宮官員稱，參與會面的華府官員亦包括國務卿魯比奧（Marco Rubio）、財長貝森特（Scott Bessent）、白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）及白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）。

美國與委內瑞拉9月2日舉行簽署儀式，美國能源部長賴特（Chris Wright，左）與委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez，右）一同見證雙方官員簽署總值數百億美元的協議文件。(Reuters)

特朗普22日在聯合國大會上發言時，形容面前被拘留在紐約的馬杜羅是「違法獨裁者」，稱對方被捕後，委內瑞拉在數以千計的政治犯獲釋。他亦指，擄走馬杜羅的行動是美國會使用無可匹敵的軍事能力以保障華府在西半球利益的證明。

他又提到，美國上月與委內瑞拉簽署的石油協議的規模可能是史上最大，稱希望委內瑞拉的石油業獲1000億美元的投資。

消息指，羅德里格斯率領的代表團於21日抵達紐約，成員包括掌管經濟的副總、石油部長及國營石油公司PDVSA的官員，並在當天與美國官員、多界領袖及企業舉行會議，商討能源、礦業及貸款等議題。

委內瑞拉對上一次有國家元首出席聯合國大會已是2018年9月，當時馬杜在會上發言。馬杜羅在今年1月遭美軍帶走後，特朗普政府隨即承認羅德里格斯的地位，並放寬對委內瑞拉的制裁，加強兩國關係，包括容許美國控制大部分當地超過650億桶石油儲備。