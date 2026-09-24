習近平睽違11年再訪美　特朗普紅地毯、禮炮、戰機「高規格」迎賓

中國國家主席習近平9月23日抵達美國，展開為期3天的國事訪問。這是他時隔11年再度國事訪問美國，獲美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）高規格接待，包括特朗普親自接機、鋪紅地毯、鳴放禮炮、戰機迎賓等。習近平夫婦與特朗普夫婦還在機場握手寒暄。



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美媒與央視直播畫面顯示，特朗普先乘車抵達安德魯斯空軍基地機場，等待習近平到來。

習近平訪美：中國國家主席習近平2026年9月23日乘專機抵達美國，獲美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）高規格接待，包括特朗普親自接機。（Reuters）

直播顯示，習近平專機隨後抵達機場，特朗普座駕駛往習近平專機旁邊，特朗普與夫人梅拉尼婭（Melania Trump）下車，走向紅地毯。

2026年9月23日，美國總統特朗普抵達機場，迎接中國國家主席習近平到訪。（Reuters）

習近平與夫人彭麗媛之後走出機艙落機，特朗普上前迎接，4人禮貌握手，微笑交談。習近平向特朗普介紹隨行中方官員，特朗普與中方官員逐一握手。

習近平訪美：中國國家主席習近平2026年9月23日乘專機抵達美國，展開為期3天的國事訪問。（Reuters）

現場有男童手捧鮮花獻給習近平，特朗普還站在習近平身旁作出敬禮的動作。

隨行中方官員包括中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇和中共中央政治局委員、外交部部長王毅等。

白宮以高規格禮遇迎接習近平夫婦，特朗普與梅拉尼婭親自接機。

特朗普親自前往機場舷梯迎候，不僅是他本人任內首次在華府親自前往機場舷梯迎接外國元首，在中美建交以來的歷史中更是前所未有的第一次，無疑是美方打破數十年外交慣例的破格之舉。