習近平訪美｜魯比奧：對台軍售需權衡美國自身需求及軍工產能

中國國家主席習近平9月23日（周三）對美國展開為期三日的國事訪問，外界關注美方是否會在對台軍售上有任何表態。美國務卿魯比奧（Marco Rubio）同日表示，美國對台軍售在一定程度上受到美國自身潛在軍事需求及軍工產能的限制。



據《國會山報》報道，魯比奧在聯合國大會上向記者表示：「外界認為，我們看待武器銷售的角度過於局限，只專注台灣這個地方。但實際上，這其中也涉及到如何平衡我們的工業產能和軍工基礎。」

魯比奧指美中關係將定義21世紀：

魯比奧坦承：「這並非特別指台灣，而是說，當我們出售某種武器時，就代表我們不再擁有它了，我們將來或許可以重新獲得（這些武器），但現在我們卻沒有了。」

魯比奧補充道：「所以，無論我們何時進行任何軍售，無論是對台灣還是對其他國家，我們都會權衡我們在世界各地不同的需求，以及我們是否能夠負擔得起出售某種武器，因為我們自己可能也需要它。這就是我們做出決策的過程。」

報道指，外界高度關注特朗普政府暫緩批准總額達140億美元（約1098億港元）的對台軍售案。

此外，魯比奧認為美國必須與中國保持溝通，因為「美中關係將定義21世紀。」

2026年9月23日，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）在紐約會見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov，不在圖中）後向媒體發表講話。（Reuters）

儘管雙方存在分歧，魯比奧仍強調美中溝通的重要性：「（有人）認為我們不會與中方最高層級進行互動是不負責任的，也是荒謬的。我們必須這樣做。但這並不代表我們之間沒有重大分歧。我認為，我們有義務在最高層級進行互動和對話。」