魯比奧稱美國已邀請普京出席G20峰會 俄方表感激：將作出考慮
撰文：劉耀洋
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美國務卿魯比奧（Marco Rubio）9月23日表示，美方已邀請俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）出席今年12月在佛羅里達州舉行的二十國集團（G20）峰會。俄羅斯克里姆林宮則回應指，俄方表示感激，將對美方的邀請作出考慮。
路透社報道，魯比奧在聯合國大會期間晤俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）後，發表上述言論。他表示：「我們已邀請普京總統參加G20峰會。我們認為這對他來說是一個機會，不僅可以與美國總統交流，還可以與其他世界領導人交流。我們希望他能接受邀請。」
魯比奧又提到，儘管結束俄烏戰爭的和平進程陷入停滯，但美方仍願意與俄羅斯就相關議題進行接觸。
克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）同日作出回應，指俄羅斯對美國的邀請表示感謝，俄方之後將作出決定。
普京去年8月雖曾赴阿拉斯加州與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面，但自俄烏戰爭爆發以來，他都沒再到訪美國本土48州。如果他應邀出席G20峰會，將是他自戰爭以來首次踏足美國本土。
與此同時，兩名消息人士向路透社透露，俄羅斯總統特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）23日赴美國，與特朗普的特使威特科夫（Steve Witkoff）、女婿庫什納（Jared Kushner）等人會面。
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