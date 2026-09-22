美伊領導人出席聯大並互釋對話信號？　魯比奧指暫未安排會晤

美伊領導人齊赴紐約出席聯合國大會（UN General Assembly），雙方釋放對話訊號。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）受訪時表示「可能願意」會見伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）；國務卿魯比奧（Marco Rubio）也稱美方願同伊朗進行對話，但暫未安排會晤。與此同時，路透社引述消息指，伊朗方面將聯大描述為華盛頓返回外交的「黃金機會」。



魯比奧表示：「我認為目前還沒有任何安排，但我們當然對這樣的事情持開放態度，特別是如果它有可能帶來積極的結果，並最終實現我們的目標。」隨後，魯比奧再強調「伊朗永遠不可能擁有核武器」。

2026年9月21日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在紐約市舉行的第81屆聯合國大會（UN General Assembly）簽署儀式期間，向媒體發表講話。（Reuters）

伊朗一位匿名高級官員向路透社指，伊朗聯大代表團擁有完整外交授權，可推動美伊關係復談，又稱若美國放鬆軍事壓力並解除對伊朗港口的封鎖，伊朗可在七天內重開霍爾木茲海峽。

由於美伊領導人將先後在聯大發表演講，同時身處紐約，外界認為雙方接觸機會大幅提升。當前，美伊立場各持立場，談判亦存在變數，兩國能否在本屆聯大實現對話、緩解對峙緊張度，備受國際社會關注。