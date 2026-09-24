五角大樓正調查F-35零件誤運香港事件　稱將採取措施防止再發生

美媒9月19日曝出原計劃運往美國進行維修的F-35戰機零件，被意外轉運至香港後失蹤。F-35聯合計劃辦公室在聲明中表示，該辦公室與國防部已知悉涉及F-35組件的「運輸問題」，五角大樓目前正在調查為何F-35部分組件運至香港。



美媒報道，該辦公室表示，「我們正積極與美國相關部門及行業合作夥伴協作，以追回這些組件、調查事件始末，並採取防範措施以避免此類事件再次發生。」

澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）周二在回答記者提問時承認，這些戰機組件確實流落到了香港。但他否認這些缺少的部件屬於「敏感設備」。

2026年9月2日，美國海軍航空母艦「林肯號」結束中東的長期部署後，駛向泰國春武里府的林查班港，準備靠岸休整。圖為該艦甲板上的F-35「閃電II」戰機（F-35 Lightning II Aircraft）及其他戰機。（Reuters）

馬爾斯稱，「據我了解，目前情況尚在可控範圍內，且涉及的並非敏感設備或敏感部件。不過，歸根結底，針對已發生的情況，這將由美國和洛歇馬丁公司（Lockheed Martin）負責處理。」

首架F-35「閃電II」（Lightning）戰鬥機於約20年前在德州的生產線上問世，當時被譽為一項技術飛躍。根據國會研究服務局統計，自那時以來，這種隱形戰機已生產1200多架，並獲得19個國家的訂單。