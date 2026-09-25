習近平訪白宮　特朗普展示總統肖像牆不忘嘲拜登：這是自動簽名筆

中國國家主席習近平2026年9月24日訪問白宮，會晤美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），據白宮發布的影片顯示，特朗普向習近平展示總統肖像牆時，還不忘嘲笑前任總統拜登（Joe Biden），其肖像位置實際上是一張自動簽名筆正在簽署文件的照片。



美國總統特朗普一直嘲笑前總統拜登是老糊塗，甚至指控其在任期間，一直依賴自動簽名筆，而不是其本人親自簽署文件。

至2025年特朗普安排在白宮西翼柱廊牆上裝設「總統星光大道」（Presidential Walk of Fame），即歷屆總統肖像牆，但在拜登的位置中，掛的並非其肖像，而是一張自動簽名筆簽名的照片。

白宮24日發布的影片顯示，特朗普向習近平講述肖像牆時，指向拜登肖像位置的圖片並笑稱「這是自動簽名筆…… 就是拜登。」（This is the autopen... it's Biden.）現場傳出一陣笑聲。

該總統肖像牆有其他總統的照片如卡特（Jimmy Carter）、列根（Ronald Reagan）、老布殊（George H. W. Bush）、克林頓（Bill Clinton）、小布殊（George W. Bush）以及奧巴馬（Barack Obama）等。