習近平訪美｜特朗普批評美媒拒絕採訪　CNN稱記者被禁採訪國宴

中國國家主席習近平9月24日在美國展開國事訪問第二天行程，包括與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行會談，以及在白宮出席國宴。不過特朗普在社交平台批評CNN及MS NOW，指控對方拒絕採訪習近平抵達白宮的場面。CNN其後指，白宮仍然禁止旗下2名記者到場採訪國宴。



特朗普24日在自家社交平台Truth Social發文，指習近平夫婦抵達白宮是其中一個重頭戲，而且為電視度身訂做，但美國有線新聞網絡（CNN）及MS NOW卻拒絕採訪有關行程，形容對方是假新聞，而且不想歸功於特朗普，所以拒絕到場。

特朗普稱CNN及MS NOW因此收視低落，同時指與習近平的國宴將會非常壯觀，媒體亦會在場。

圖為CNN在白宮的工作間，攝於2026年9月18日（Reuters）

白宮日前向CNN、MS NOW及《政治報》（Politico）下封殺令，但被聯邦法官裁定可能違憲並頒令即時恢復對方的採訪權。該三家媒體24日早上仍遭白宮禁止進入，因此提出舉行緊急聆訊，白宮其後已經容許對方入內採訪。

不過天空新聞及美聯社等傳媒24日較後時間提到，CNN稱一名記者及一名監製到白宮準備採訪國宴時被拒入場，白宮叫他們與傳訊總監Steven Cheung交涉。

CNN提到，在習近平抵達白宮前大約一小時，白宮稱CNN可以採訪國宴，但只容許攝影師及音響技術師進場，將記者及監製排除在外，但其他電視台的記者和監製則獲准採訪。