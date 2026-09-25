彭博：美伊討論分階段協議　伊朗重開霍爾木茲海峽　換取解除封鎖

一名知情人士透露，美國與伊朗正在探討一項分階段協議。依照協議，德黑蘭將重新開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），而華盛頓將解除對伊朗港口的封鎖。



彭博社報道，知情人士稱，此前數月美伊均拒絕達成類似協議，但在周四（9月24日）聯合國大會邊會期間，雙方談判代表正全力推動談判取得突破。

要求不具名的這名知情人士說，卡塔爾官員正在斡旋此次談判。

這項分階段協議類似於美伊6月中旬達成的諒解備忘錄。那份諒解備忘錄促成了一項脆弱的停火，但停火幾週後便告破裂。

一名白宮官員說，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）仍對與伊朗對話持開放態度，但美國沒有迫切的談判需求。原因是，在持續升級的制裁和海上封鎖下，伊朗經濟已承受沉重壓力，美國在談判中處於有利地位。

2026年8月17日，從阿曼穆桑達姆（Musandam）看見正在霍爾木茲海峽中航行的船隻。（Reuters）

路透社24日早些時候也報道，美伊正在就一項潛在的分階段協議展開磋商。

自美以伊戰爭爆發以來，華盛頓與德黑蘭之間的談判已多次破裂，主要分歧包括霍爾木茲海峽問題，以及伊朗何時能動用被美國凍結的數十億美元資金。

2026年9月23日，伊朗總統佩澤希齊揚在美國紐約聯合國總部舉行的第81屆聯合國大會上發表演說。（Reuters）

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）23日在紐約聯合國大會上說，只要制裁和美國海上封鎖持續，德黑蘭就不會允許霍爾木茲海峽自由通行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

