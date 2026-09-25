習近平倡增中美直航航班　美業界反對：俄空域限制致不公平競爭

中國國家主席習近平9月24日在白宮出席歡迎儀式時，在演講中建議中美雙方可以增加直航航班，便利雙向人員往來和貿易往來。路透社引述美國航空協會（Airlines for America） 負責人蘇努努（Chris Sununu）稱業界反對該提議，認為美國航企的航班因無法飛越俄羅斯空域導致繞道成本高昂，相反中國航空公司仍有8個航班可飛越俄領空，若增中美航班將擴大不公平競爭。



路透社24日報道，美國航空協會代表美國航空（American Airlines）、聯合航空（United Airlines）與達美航空（Delta Air Lines）等航企。

2026年4月30日，一架美國航空公司從邁阿密起飛的航班降落在委內瑞拉機場。（Reuters）

蘇努努受訪時強調，美國航企被迫繞過俄羅斯領空並非小事，航企須面臨龐大營運成本。美航空業界堅決反對增加中美直航，並已呼籲特朗普（Donald Trump）政府勿在有關議題上讓步。

報道指，2020年新冠疫情前，中美雙方每週各自獲准超過150班往返客運航班，但目前中美兩國每週各自只可營運約50班往返航班。再加上，俄烏戰爭2022年爆發後，美國航企的航班無法進入俄國空域，導致美東飛往中國的航線受阻。

2026年9月24日，美國華盛頓，中國國家主席習近平在白宮發表講話。（Reuters）

由於中國航企仍有8個航班可飛越俄國領空，相對享有縮短航程的優勢，美航企因而認為現狀並不公平。