內地航企反對特朗普禁中美航班飛越俄領空　美聯航倡禁令擴至國泰

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前提出禁止中國航空公司往返美國的航班飛越俄羅斯領空後，美國聯合航空公司（United Airlines）促華府將禁令擴大至國泰航空以及其他總部設於香港的航空公司。美媒10月14日報道，中國內地6間航企已致函美國交通運輸部提出反對，呼籲放棄實施禁令。



報道指，中國東方航空表示，禁令落實將導致往返中美的航班飛行時間增加2至3小時，使錯過連接航班的風險急增，亦會增加燃油消耗。

中國國際航空和南方航空則警告，禁令將影響大量旅客未來數月的出遊計劃。後者預料在11月至12月的假期旺季中，會有最少2800名旅客需要重新安排機票。

2025年7月2日，美國聯合航空（United Airlines）的客機停泊在科羅拉多州丹佛市的丹佛國際機場。（Getty）

美國聯合航空另提出回應，要求把禁令擴大至國泰航空等其他以香港基地的航空公司，稱俄方禁止美國航班飛越俄羅斯領空，變相阻止它們恢復從紐瓦克、紐約、華盛頓特區和芝加哥飛往中國的直航航班。

路透社引述航班追蹤網站Flightradar24稱，國泰航空往返香港與紐約的航班須飛越俄羅斯領空。

2023年10月19日，一架中國國際航空公司的飛機停在北京國際機場。（Reuters）

特朗普此前表示，上述情況令美國的航空公司面對不公平競爭；中國外交部則回應指，美方對中國航空公司營運施加限制，將不利於兩國人員往來。