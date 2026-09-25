特朗普設國宴　庫克黃仁勳與習近平同桌　科技巨頭獨欠Anthropic

中國國家主席習近平9月23日國事訪問美國三天，24日獲美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於白宮設國宴款待。華府邀請多名科技及財經界高層出席，其中英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳、Tesla（特斯拉）CEO馬斯克（Elon Musk）及蘋果執行董事長庫克（Tim Cook）都獲安排坐在主家席。



《衛報》及《紐約時報》等傳媒24日報道，這場國宴一共有超過130名賓客參加，主家席除了特朗普和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）、習近平及夫人彭麗媛，亦包括黃仁勳與妻子Lori、庫克、馬斯克，以及AMD行政總裁蘇姿丰與丈夫Daniel Lin。

圖為2026年9月24日，Tesla行政總裁馬斯克、美國國務卿魯比奧在白宮出席國宴。（Reuters）

其他出席的重量級人物包括OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）、Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）、Google行政總裁皮柴（Sundar Pichai）、亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）、派拉蒙天舞行政總裁大衛埃利森（David Ellison）、三位最高法院大法官羅伯茨（John Roberts）、巴雷特（Amy Coney Barrett）及卡瓦諾（Brett Kavanaugh）等。

圖為2026年9月24日，特朗普在白宮設國宴款待到訪的習近平，英偉達CEO黃仁勳夫婦、蘋果董事長庫克獲安排坐主家席。（Reuters）

根據名單，摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）、花旗集團CEO范潔恩（Jane Fraser）、高盛CEO蘇德巍（David Solomon）、字節跳動及TikTok投資者亞斯（Jeff Yass），以及法國奢侈品龍頭LVMH行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault）等名人都有出席，不過《華爾街日報》及英國廣播公司（BBC）等提到，主張加強應對AI威脅而與特朗普政府打對台的Anthropic行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）則榜上無名。