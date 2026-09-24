Anthropic等巨頭於聯合國安理會促規管AI：否則對人類構成威脅

Anthropic及OpenAI等人工智能（AI）巨頭的高層9月23日在聯合國安理會會議上，呼籲各國政府共同努力管控AI技術，不然將對人類構成威脅。



綜合路透社等外媒23日報道，Anthropic行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）透過線上視像方式與會並發表講話。他認為，如果各國對AI技術管理不善，後者可能會對整個人類構成威脅。

阿莫迪表示：「儘管在座各位存在諸多分歧，但我們必須擱置這些分歧，共同應對擺在我們面前的全球機遇和全球威脅。」

2026年9月23日，美國紐約聯合國總部，Anthropic行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）透過線上方式出席有關人工智能（AI）的聯合國安理會會議並發表講話。（Reuters）

親身與會的OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）進一步解釋，人工智能可能會帶來兩項潛在威脅。第一個潛在威脅是AI發展太快，人類失去對未來的控制權；另一個潛在風險，則是AI可能會不公正地，把權力集中在一小群人手中。

因此，奧特曼強調與AI相關的決策權不應僅掌握在少數企業手中。他表示：「若要讓AI實現民主化，最關鍵的決定不能只由三藩市的實驗室作出，必須由對人民負責的民主政府與制度來塑造。」

2026年9月23日，美國紐約聯合國總部，OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）出席有關人工智能（AI）的聯合國安理會會議時，聆聽別人發言。（Reuters）

另外，Hugging Face聯合創始人德朗格（Clément Delangue）發言時，再提到OpenAI人工智能代理此前失控入侵前者一事，並強調AI防禦網攻的角色。他又指，公司之所以會採用中國的AI模型來抵禦攻擊，是因為它受到的限制比同類的美國AI模型少。

儘管科技巨頭與多國代表呼籲加強就規管AI問題合作，但美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在聯合國大會發言時卻明確反對限制AI發展，並宣布美國政府文件今後將以「超級智能」（Super Intelligence）取代「人工智能」一詞。