印度「蟑螂黨」要求首席選舉專員下台　否則10.2發起全國抗議

印度選舉委員會修訂選民名冊引發爭議，青年運動組織「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party，簡稱CJP）創始人迪普克（Abhijeet Dipke）本週要求印度首席選舉專員庫馬爾（Gyanesh Kumar）辭職，否則將於10月2日發起全國性抗議活動。



此次風波源自《印度快報》(Indian Express）一篇報道，庫馬爾的兩名選委會同僚據報在過去十個月內，對有關選民登記及選舉數據的決定至少14次提出異議。其中一宗投訴指出，選舉委員會違背兩名委員的書面意見行事，並指其做法「未獲授權且違法」。反對派認為，被剔除的選民中可能包含其大量支持者，將有利於總理莫迪（Narendra Modi）所屬的執政黨印度人民黨（BJP）。

2026年7月22日，印度新德里，印度蟑螂人民黨（CJP）的支持者組成人鏈，以控制正在進行的抗議活動中的示威者。(Reuters)

印度選舉委員會（ECI）正在全國範圍內更新選民資料庫，旨在剔除已死亡、移民海外或重複登記的不合資格選民。

迪普克周五（25日）在社交平台X上發文稱：「如果庫馬爾不在明天之前辭職，CJP將於10月2日從孟買啟動全國性抗議活動，並將行動擴展至印度各地。」迪普克還呼籲反對派杯葛「被操縱的」選舉，否則將令選舉正當化。

印度選舉委員會表示，任何機構內部出現官員意見分歧都是正常現象，並強調其所有行動均合法合規。