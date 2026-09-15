印度村民不滿5G訊號差　維修員慘成出氣袋遭綁上訊號塔2小時

印度日前爆發一宗匪夷所思的「暴動」事件。當地村民因長年忍受品質極差的5G通訊，在積怨難消下，竟將一名剛到任的電信檢修員當成出氣筒，以電纜線強行將其「捆綁」在基地台訊號塔上長達兩小時。現場離譜畫面隨後在網絡上瘋傳，警方獲報後已火速趕往救援，並逮捕6名涉案村民。



不滿網絡常斷線！村民暴走「把維修員綁上訊號塔」

綜合新德里電視台（NDTV）等外媒報道，事件發生在印度北方邦的法泰赫普爾縣（Fatehpur）；村民控訴，眾人每月按時繳納高昂的5G月租費，收到的訊號卻連4G都不如，導致流動支付與遠距教學全面癱瘓，多次向電信公司申訴卻苦無下文。

新人維修員慘遭「捆綁」2小時 荒唐畫面曝光：

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事發當日，適逢受僱僅三個月的維修員辛格（Aditya Bhan Singh）前往該處檢查電力，眼見「相關人員」的到訪，村民積壓已久的怨氣瞬間爆發，無辜的辛格也因此淪為沙包，被村民用纜線綁上高塔，並放話要求高層親自給予交代。警方接獲報案後隨即派員拆彈將人救出，已先後將6名失控村民逮捕歸案、持續追緝其餘共犯。

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