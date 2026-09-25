習近平訪美｜中秋節前夕　白宮響起《月亮代表我的心》網民讚用心

中國國家主席習近平國事訪問美國，白宮9月24日舉辦歡迎國宴，根據現場影片顯示在賓客入場時，白宮響起《月亮代表我的心》音樂，適逢中秋節前夕，此引來不少網民讚用心。



影片顯示在特朗普女兒伊萬卡（Ivanka Trump）及其女兒、美國財長貝森特（Scott Bessent）、美國務卿魯比奧（Marco Rubio）等賓客進場時，現場有人用豎琴演奏華語經典名曲《月亮代表我的心》。

此引來不少網民讚賞，如指「這次確實真的用心了」、「還挺應景」、「人情世故上很到位了，正好中秋節」。

《月亮代表我的心》原唱者為台灣歌手陳芬蘭，於1973年推出，至1977年鄧麗君翻唱後，這首歌在全球華人社會廣為流傳。由於歌詞以月亮寄託感情、曲風浪漫，成為華人在中秋時節經常播放的歌曲。

在這首名曲外，根據白宮副幕僚長斯卡維諾（Dan Scavino）也在社交網站X（前稱Twitter）上傳國宴現場的影片，晚宴期間另有多名歌手合力獻唱《孤星淚》（Les Misérables）名曲《One Day More》。

國宴期間也有不少樂手如美國海軍陸戰隊軍樂團（Marine Band）等奏樂：