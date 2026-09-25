習近平訪美參觀白宮　特朗普曬遇刺後「浴血握拳」油畫

中國國家主席習近平9月24日繼續其在美國的國事訪問，先後出席了美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮為他舉行的歡迎儀式與國宴。白宮發布的照片可見，特朗普陪同習近平參觀白宮，展示了一副他甚為喜歡的油畫肖像，畫面源自他2024年7月13日遭暗殺未遂後，在面上流血的情況下高舉拳頭。



白宮發布特朗普與習近平會面的照片：

白宮在社交平台上發布的一段影片顯示，特朗普陪同習近平沿着白宮柱廊步行，隨後在「總統星光大道」（Walk of Fame）前駐足。這條大道上陳列着歷屆美國總統的肖像。

特朗普指着一副肖像表示：「這是自動簽名筆，是拜登（Joe Biden）的。」習近平明顯地笑了，陪同兩位領導人的幾位工作人員似乎也着著笑了起來。

片中的特朗普似乎在諷刺前總統拜登需要用自動簽名筆，特朗普過往經常開這個玩笑。

2026年9月24日，美國總統特朗普（左）陪同中國國家主席習近平（右）參觀白宮，展示了一副他甚為喜歡的油畫，畫面源自他2024年7月13日遭暗殺未遂後，在面上流血的情況下高舉拳頭。（X@WhiteHouse）

白宮發布的照片可見，特朗普站在一幅油畫前比手畫腳，習近平則注視着眼前的油畫。這幅油畫源自特朗普2024年出席競選集會遭行刺後，在面上帶血的情況下被特勤局人員包圍，仍不忘高舉拳頭和高喊「鬥爭」（fight）。

原照片由美聯社的攝影記者Evan Vucci拍下，美聯社對該照片保留了嚴格的版權，拒絕向特朗普或其團隊授予免費或獨家使用權。

特朗普據報非常喜歡這張照片，但特朗普向習近平展示的這幅畫作，嚴格意義上是一幅油畫，而非原本的那張現場照片。