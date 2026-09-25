特朗普的「親華轉向」反映美國民情？｜習近平訪美

特朗普（Donald Trump）對習近平的熱情款待，在美國共和黨政壇引起了不少批評。

在習近平還未抵埗之前，國會參議院軍事委員會主席威克（Roger Wicker）就表明，「坦白說，如果白宮徵詢我的意見，我會建議總統不要邀請習近平來華盛頓，在美國給予他如此盛大的歡迎。」

路易斯安那州參議員John N. Kennedy，在習近平抵埗後，更公開聲稱他認為習近平是「爬行動物」（reptile）, 指習近平不可相信，聲言如果中俄伊朗朝鮮四國領袖就算「死了兩天」，Kennedy自己也不敢「背向他們」（按：言下之意就是怕他們偷襲）。

早前已經同特朗普鬧翻而決定不再角逐連任的北卡羅來納州參議員蒂利斯（Thom Tillis）則指責特朗普是以「反中」旗號得到MAGA派選民支持而當選的，質問特朗普要如何向選民交代。

圖為2026年9月24日，特朗普在白宮舉行國宴時，與習近平互動。（Reuters）

連民主黨內比較關心國際事務的國會參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）也指特朗普不應歡迎習近平，而是應該向習近平提出最後通牒，要求中國不要幫助伊朗。

「逢中必反」是由特朗普2017年上台後促成的華府政壇共識。其後，拜登（Joe Biden）也不止全數繼承，還將美國壓制中國的政策逐步系統化，推出半導體出口管制，與西方傳統盟友聯手牽制中國。

可是，即便華府政壇依然是以「逢中必反」為主流，美國民意卻在轉變。

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）9月23日公布的民調，對中國感到有冷感和負面印象的美國民意比例由2021年68％跌至本年9月的54％，而暖感和正面印象比例則由11％增至19％。

根據皮尤研究中心9月23日公布的民調，對中國感到有冷感和負面印象的美國民意比例由2021年68％跌至本年9月的54％，而暖感和正面印象比例則由11％增至19％。（Pew Research Center）

本年初，美國Z世代當中更興起了一陣「極致中國化」（Chinamaxxing）潮流，從喝熱水到中國式穿搭，都一時成為風尚，得到美國媒體廣泛報道。

「極致中國化」當然是一種不太認真的網上／生活潮流，但這種現象卻顯示出「中國」在很多美國年輕人之中已不再是一個「負面詞」。

《紐約時報》本年3月對「極致中國化」（Chinamaxxing）的報道（NYT網站截圖）

「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs）9月21日也公布了另一個民調，顯示美國內部同一種對華友善的轉向。美國人對中國的觀感評分，由2024年的26分（100分滿分）低位，升至今年的39分。認為中國比十年前更受尊重的比例由2021年15％升至33％。

更值得留意的是，支持以「友善合作」應對中國崛起的比例已經超越支持以「主動限制中國權力增長」的比例。在2024年，前者只得40％支持，後者有55％支持。如今支持合作的比例升至57％，而支持限制中國的則跌至40％。

支持以「友善合作」應對中國崛起的比例已經超越支持以「主動限制中國權力增長」的比例。（Chicago Council on Global Affairs）

同時，支持美國出兵衛台的民意，也由2021年52％跌至今天的38％，而且跌勢無分黨派，共和黨人、民主黨人、獨立人士全部的衛台意願都比2021年為低。

雖然特朗普今天對習近平的熱情款待，背後有去年貿易戰施壓中國失敗的因素，也有今天在伊朗戰爭問題上某程度需要中國配合的因素，但特朗普兩次勝出美國總統選舉並不是幸運，而是他本人確實對於美國民意有一種出乎直觀的感知。這並不代表他一定會跟着美國民意走，但他大概知道美國民情風向正在往哪一邊吹。

雖然哪一個是因、哪一個是果很難說得清楚，但是正如特朗普第一任期對華開打貿易戰的敵意一般，今天特朗普和習近平在全球鎂光燈之下所展示出來的友好，此刻確實反映出美國民意對中國的轉變。

面對一個同西方有極大文化差異、政治制度也不是西方自由民主的大國毫無疑問地在物質條件上的不斷提升，這種對中國觀感的起伏和轉變，也許是歷史發展的必然。