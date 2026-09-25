美參議員暫緩永久禁中國汽車入口立法　歐盟籲英國提高中國車關稅

據路透社報道，支持美國永久立法禁止中國汽車進口的兩位參議員9月24日同意，將暫緩利用快速立法程序在參議院通過法案，以尋求獲得共和黨一名參議員的支持。與此同時，據英媒報道，歐盟警告英國首相貝安德（Andy Burnham），假如英國想要避免「歐洲製造」(Made in Europe）的壁壘打擊其主要出口產品，就需要提高對中國汽車的關稅，並與歐盟的貿易政策更加緊密地保持一致。



據報道，共和黨參議員莫雷諾（Bernie Moreno）與民主黨參議員斯洛特金（Elissa Slotkin）原計劃於24日尋求同意快速立法，該程序需要參議院全體一致通過，而就在同一天，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正在華盛頓會見中國國家主席習近平。

報道引述國會幕僚表示，兩名參議員將推遲此事，並與早前提出憂慮的共和黨參議員保羅（Rand Paul）進行會談，試圖說服他同意加快立法程序。

莫雷諾表示，他希望這項法案下週能獲得通過，並期待眾議院在11月復會時通過同樣的法案。

莫雷諾指，中國的汽車產量幾乎是美國的四倍，並補充說，國會需要確保數十萬個美國汽車業的工作不會面臨被中國汽車公司「完全主導」的風險。

此前，斯洛特金曾表示，所有民主黨人都支持推進這項法案，只有一名共和黨人反對。 「據我了解，現時是99對1（參議院共有100名議員）。」

2026年9月24日，美國華盛頓白宮南草坪，中國國家主席習近平到訪前，儀仗隊成員手持中國及美國國旗迎風飄揚。（Reuters）

按照快速立法程序，即使只有一名反對者，法案也會被否決。

此外，據兩位知情人士透露，經過數週的密集遊說，歐盟已告知倫敦，加入歐盟關稅同盟（customs union）是英國產品獲得平等待遇的最佳解決方案。

一位歐盟官員表示：「關稅同盟將解決歐洲製造的大部分問題，以及關稅差異問題。關稅差異引發外界的憂慮，即中國可能通過英國轉運來迴避我們的關稅。」

「歐洲製造」政策旨在透過補貼和公共採購來扶持歐盟的製造商，以抵禦來自中國的競爭。

2025年7月16日，比利時布魯塞爾，歐盟旗幟在歐盟委員會總部外飄揚。（Reuters）

貝安德曾表示，他將堅持工黨在上屆大選中劃定的底線，排除重新加入歐盟關稅同盟或單一市場的可能性。