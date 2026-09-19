習特會上演在即　美國六車業協會去信特朗普　要求阻中國車企入美

習特會下週登場，代表美國各大汽車製造商、供應商、經銷商的車業協會，聯名致信美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），要求政府不讓中國汽車製造商進入美國市場。



路透社報道，六個協會周五（9月18日）在致特朗普的信中寫道：「我們懇請特朗普政府維持現有政策，對試圖在美國銷售、進口或生產汽車的中國車企堅決關上大門。」

這封聯名信由汽車創新聯盟、美國汽車政策委員會、汽車驅動美國協會、汽車與設備製造商協會（MEMA）、全國汽車經銷商協會及零排放交通協會共同簽署。這些協會代表通用汽車、豐田、福士（又稱大眾汽車）、福特、現代、斯泰蘭蒂斯、特斯拉等車企及相關業者。

2026年7月27日，美國總統特朗普（Donald Trump）到訪密歇根根州，於通用汽車（General Motors）的試驗場，在一輛Corvette 跑車上簽名。 （Reuters）

信中說：「目前中國車企在美國的市場份額為零。允許它們在美國建廠，將使它們得以在美國市場立足，這必然會損害在美國車企的利益。」

六個協會認為，引入中資並不能為美國創造新的就業崗位，「反而會把就業崗位從那些在美國深耕多年、進行了數代巨額投資的製造商手中，轉移至由中國政府所有並運營的企業」。

白宮回應稱，政府正與美國汽車製造商合作重振美國汽車業的主導地位，同時「確保國家與經濟安全」。

中國駐美國大使館未立即回應置評請求。

2026年6月13日，位於匈牙利布達佩斯的比亞迪經銷中心。（Getty Images）

密歇根州民主黨籍參議員斯洛特金（Elissa Slotkin）引述一份報道說，中國車企比亞迪（BYD）可能隨同習近平訪美。

她說，若果真如此，「我們只能推斷，雙方正暗中醞釀某種交易，一是允許中國汽車進口，或是邀請中國企業來美設廠。」

2026年7月27日，美國總統特朗普（Donald Trump）到訪密歇根根州，於通用汽車（General Motors）的試驗場發表講話。 （Reuters）

她同時質問白宮，為何不明確且斷然地排除中國汽車准入美國市場的可能性。

特朗普上週接受霍士新聞採訪時說，他可以接受中國汽車公司在美國設廠。

本文獲《聯合早報》授權轉載

