福特2030年起部分林肯車型生產由中國撤回美國　高關稅成主推動力

美國汽車製造商福特（Ford）計劃從2030年起，將部分林肯（Lincoln）車型的生產從中國轉移至美國。福特行政總裁法利（Jim Farley）說，這項決定雖然艱難，卻是強化美國汽車製造業基礎的必要之舉。



綜合路透社和彭博社報道，美國目前對從中國進口的燃油車和電動車徵收高額關稅；福特從中國進口的主要車型林肯航海家（Lincoln Nautilus），面對的美國關稅稅率為52.5%。

2025年11月10日，美國密歇根州迪爾伯恩市，圖為福特汽車（Ford Motor）新總部的外觀。（Reuters）

法利星期三（8月12日）與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）共同受訪時說：「政府政策一旦確定，我們就作出了這個決定。我們很清楚他們想做什麼，也很清楚這對福特意味着什麼。」

法利指出，在美國生產的林肯汽車將供應當地市場，這是公司大幅擴大產量計劃的一部分。不過，福特尚未透露這些車型將在何處生產。

盧特尼克則說：「福特佔有優勢，美國本土製造也佔有優勢。」

除了關稅，美國《聯網汽車規定》也限制部分中國技術和硬件用於在美銷售的汽車。法利說，這兩項因素共同促使福特轉移生產，其中關稅是主要推動力。

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福特是向美國商務部申請豁免的多家汽車製造商之一，以便繼續銷售可能受上述規定限制的車輛。未獲許可的汽車製造商，例如電動車企業極星（Polestar），可能被禁止在美國銷售部分產品。

福特發言人星期三（8月12日）說，公司與商務部磋商後確認，林肯航海家無須獲得相關許可，便可繼續在美國銷售。福特此前稱，這款車的軟件在美國開發、在中國裝車，因此一度認為須獲得政府批准。福特去年在美國售出約3萬4000輛航海家。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】