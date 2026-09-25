路透：彭麗媛與梅拉尼婭英語聊天　是習近平的「軟實力超級武器」

中國國家主席習近平正對美國進行為期三日的國事訪問。據路透社報道，陪同習近平出訪的夫人彭麗媛在一個公開場合與美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）用英語流利交談，無需翻譯。當青年合唱團獻唱時，彭麗媛也輕聲哼唱；身穿現代風格的傳統中式服裝，顯得輕鬆優雅。分析認為，彭麗媛是習近平的「軟實力超級武器」（soft power superweapon），展現了中國更溫和及更平易近人的形象。



據報道，9月24日，在華盛頓的史密森尼國家亞洲藝術博物館，合唱團的孩子們在演唱完中國民歌《茉莉花》後，彭麗媛用英語向孩子們表示讚美：「太棒了（bravo），太棒了！」孩子們則表示：「謝謝您，彭老師！」

白宮發布彭麗媛與梅拉尼婭欣賞孩子們唱歌的畫面：

中國駐美國大使謝鋒在網上發布了一段彭麗媛為演出鼓掌的影片，強調彭麗媛這次陪同出訪所做的外交貢獻。

他指出，彭麗媛對美方近年來多次向中國歸還中國文物表示感謝，並表示希望中美兩國繼續加強在文化交流和文化遺產保護方面的合作，加深兩國人民的友誼。

彭麗媛2024年5月陪習近平出訪法國的照片：

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謝鋒寫道，彭麗媛「鼓勵美國青少年繼續學習中文和中國文化，成為中美友誼的使者」。

彭麗媛與梅拉尼婭參觀博物館照片：

路透社引述顧問公司Trivium China的地緣政治分析師Joe Mazur表示：「她讓原本可能略顯生硬的外交變得更加人性化，也為中美關係增添了一些溫馨的時刻。」